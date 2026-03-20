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BTS em modo "Descobrimentos" no videoclipe da nova canção "SWIM"

20 mar, 2026 - 07:45 • João Malheiro

A atriz Lili Reinhart protagoniza um videoclipe que começa no Museu da Marinha e terminha numa embarcação a navegar em alto mar. Novo álbum do grupo de k-pop disponível esta sexta-feira.

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Já se sabia que a banda de k-pop BTS tinha gravado uma parte do videoclipe do novo single "SWIM" no Museu da Marinha, em Portugal, mas sabe-se agora que assumiram mesmo o espírito dos "Descobrimentos".

O vídeo completo, revelado esta sexta-feira, durante a madrugada, é protagonizado pela atriz Lili Reinhart, filmada na sala do Museu da Marinha, antes de subir para um navio que está a ser comandado pelos BTS.

Membros da banda são filmados em situações características da navegação náutica, enquanto a atriz passeia pela embarcação.

A canção "SWIM" integra o álbum "ARIRANG", lançado esta sexta-feira. É o quinto disco do grupo de k-pop, que marca o regresso da banda depois de um período afastado dos palcos para cumprir o serviço militar obrigatório da Coreia do Sul.

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