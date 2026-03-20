BTS em modo "Descobrimentos" no videoclipe da nova canção "SWIM"

Já se sabia que a banda de k-pop BTS tinha gravado uma parte do videoclipe do novo single "SWIM" no Museu da Marinha, em Portugal, mas sabe-se agora que assumiram mesmo o espírito dos "Descobrimentos".

O vídeo completo, revelado esta sexta-feira, durante a madrugada, é protagonizado pela atriz Lili Reinhart, filmada na sala do Museu da Marinha, antes de subir para um navio que está a ser comandado pelos BTS.

Membros da banda são filmados em situações características da navegação náutica, enquanto a atriz passeia pela embarcação.

A canção "SWIM" integra o álbum "ARIRANG", lançado esta sexta-feira. É o quinto disco do grupo de k-pop, que marca o regresso da banda depois de um período afastado dos palcos para cumprir o serviço militar obrigatório da Coreia do Sul.