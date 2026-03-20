Morreu Chuck Norris, estrela de ação que marcou várias gerações

O ator tinha sido internado de urgência, na quinta-feira, num hospital no Havai.

"Para o mundo, era um mestre de artes marciais, ator e símbolo de força. Para nós, era um marido devoto, um pai e avô carinhoso, um grande irmão e o coração da nossa família", afirma, ainda.

"É de coração pesado que partilhamos a morte do nosso querido Chuck Norris", lê-se numa publicação.

Era um mestre de artes marciais, com cinturão negro em karaté, taekwondo, jiu jitsu brasileiro e judo. O talento levou-o a ser escolhido para contracenar com Bruce Lee numa cena de luta em "A Fúria do Dragão".

A batalha entre os dois foi marcante e ajudou a lançar a carreira de Chuck Norris em Hollywood. Steve McQueen, de quem era amigo próximo, incentivou-o a apostar no cinema.

Nos anos 80, entrou numa série de filmes de ação que o cimentaram como um símbolo deste género de cinema e também o ajudaram a alcançar notoriedade fora dos Estados Unidos da América. Destes clássicos, "Força Delta" ou "Desaparecido em Combate" são alguns dos mais marcantes.

Nos anos 90, assumiu o papel de "Walker, Ranger do Texas", uma série policial western que o tornou uma presença regular nos ecrãs de todo o mundo. Ao todo, protagonizou 203 episódios, divididos por nove temporadas.

No século XXI, foi perdendo lugar na ribalta de Hollywood, mas as gerações mais novas não se esqueceram de Chuck Norris. Devido ao estatuto de estrela de ação que tinha adquirido, os primórdios da Internet imortalizaram o ator como um símbolo de força e resiliência.

As gerações millennial e gen Z fizeram e partilharam muitos memes em que a piada era sempre à base da mesma ideia: Ninguém consegue derrotar Chuck Norris.

No panorama político, sempre foi um forte apoiante do partido Republicano e usou a sua fama em iniciativas de apoio a vários candidatos. Em 2018, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán considerou-o "amigo para sempre".