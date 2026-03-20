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O despertar da poesia que ocupa transportes e janelas no Porto

20 mar, 2026 - 08:40 • Redação

A cidade do Porto prepara-se para celebrar o Dia Mundial da Poesia através de uma programação que apresenta um plano para "reanimar" as bibliotecas e devolver o poder da palavra ao quotidiano dos cidadãos.

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O Porto está prestes a tornar-se num palco onde a literatura não fica guardada nas estantes, mas circula pelas linhas do Metro e descansa nas janelas das casas.

O vereador da Cultura da Câmara do Porto, Jorge Sobrado, diz à Renascença que as celebrações do Dia Mundial da Poesia (21 de março) vão constituir uma "primeira reanimação" da rede de bibliotecas municipais, marcando o início de um compromisso "corpo-a-corpo" entre os portugueses e a palavra escrita, lida e cantada.

A "Poesia Andante", uma das várias iniciativas, arranca já esta sexta-feira, com os passageiros do Metro do Porto a poderem ser surpreendidos por leituras de poemas durante as suas viagens. No sábado, a performance muda-se para os carris do carro elétrico, terminando o percurso na Biblioteca Poética Eugénio de Andrade.

De acordo com o vereador, o objetivo é "despertar sonâmbulos no espaço público", quebrando a rotina através da surpresa literária.

Num esforço para descentralizar a cultura, a Câmara do Porto, em parceria com a Livraria Lello, lançou também o concurso "Um Verso Poético à Janela". Até 31 de março, os cidadãos são desafiados a escrever um verso, afixá-lo na sua janela e partilhar a fotografia no Instagram (#DiaMundialdaPoesiaPorto).

As melhores participações serão premiadas com vales no valor de mil, 500 e 100 euros em livros. A escolha dos vencedores caberá à poeta Inês Lourenço, a figura homenageada na Feira do Livro do Porto de 2026.

O programa não se esgota na rua e o ciclo de conversas "Uma Palavra e Seus Recursos" irá percorrer a cidade até novembro, analisando termos que definem a identidade portuense, como "pronúncia", "cimbalino" ou "dragão". A primeira sessão conta com nomes como o músico Rui Reininho e o linguista Marcos Neves.

A poesia chega também ao mundo digital com o lançamento de "Língua Descalça", o primeiro podcast das bibliotecas municipais do Porto. Conduzido por Renato Filipe Cardoso e Gabriela Relvas, o projeto será gravado quinzenalmente na Biblioteca Poética Eugénio de Andrade, com sessões abertas ao público, cruzando a atualidade com o fundo literário da cidade.

"Queremos combater a ditadura das imagens e a erosão da memória, restituindo o prazer da palavra poética... a sua força enquanto mecanismo de pensar o mundo", afirma Jorge Sobrado.

Num momento de transição, a histórica Biblioteca Pública Municipal do Porto (São Lázaro) abrirá excecionalmente as suas portas nos dias 27 e 28 de março para um programa performativo especial. Será uma última oportunidade para o público visitar o antigo Convento de Santo António antes de este encerrar para obras de reabilitação e expansão.

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