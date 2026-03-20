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“Spider-Man: Brand New Day” tem o trailer mais visto de sempre em 24 horas

20 mar, 2026 - 10:45 • Redação

Lançado na manhã de quarta-feira pela Sony Pictures, alcançou 718,6 milhões de visualizações em 24 horas.

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O filme “Spider-Man: Brand New Day” bateu o recorde do maior lançamento de um trailer na história.

Em apenas oito horas já contava com 373 milhões de visualizações, superando o recorde anterior do filme “Deadpool e Wolverine”, que na altura, reuniu 365 milhões.

A Sony Pictures, distribuidora da longa-metragem, chegou a lançar pequenos excertos do vídeo completo no dia anterior, como forma de gerar expectativa.

“Spider-Man: Brand New Day” marca o regresso de Tom Holland à personagem, desde “Sem Volta a Casa”, também este um sucesso de bilheteira que arrecadou 1,9 milhões de dólares (mais de 1.6 milhões de euros) nas bilheteiras mundiais.

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“Passaram quatro anos desde os acontecimentos de ‘Sem Volta a Casa’, e Peter é agora um adulto que vive completamente sozinho, tendo-se apagado voluntariamente das vidas e memórias daqueles que ama”, diz a sinopse do filme, citad pela revista "Variety".

"Combatendo o crime numa Nova Iorque que já não reconhece o seu nome, dedica-se inteiramente a proteger a sua cidade — um Homem-Aranha a tempo inteiro — mas, à medida que as exigências sobre ele aumentam, a pressão desencadeia uma surpreendente evolução física que ameaça a sua existência, enquanto um novo e estranho padrão de crimes dá origem a uma das ameaças mais poderosas que já enfrentou.”, acrescenta.

O elenco conta com Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michel Mando e Mark Rufallo.

A realização é de Destin Daniel Cretton e o argumento de Chris McKenna e Erik Sommers.

A produção é de Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad e Rachel O’Connor. A produção executiva é de Louis D’Esposito e David Cain.

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