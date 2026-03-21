Luso-canadiano lidera avanço global na vacina contra bactéria que causa diarreia

O investigador luso-canadiano Mário Monteiro está a liderar um avanço na investigação de vacinas contra infeções bacterianas, com o desenvolvimento de um imunizante inovador contra a "Campylobacter jejuni", uma das principais causas de diarreia a nível mundial.

"Que eu saiba, somos o único laboratório universitário cujas descobertas já chegaram a quatro ensaios em seres humanos", afirmou o cientista em entrevista à Lusa, sublinhando o carácter distintivo do trabalho desenvolvido na Universidade de Guelph, no Canadá.

Professor no departamento de Química daquela instituição, Monteiro coordena uma equipa que obteve resultados positivos num ensaio clínico de fase 1, indicando que a vacina é segura e capaz de induzir resposta imunitária em humanos.

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"O objetivo da fase 1 em seres humanos é determinar se a vacina é segura e se cria anticorpos. Neste ensaio, verificámos ambos", explicou.

Nascido em Lisboa e criado em Aldeias, no concelho de Gouveia, o investigador construiu uma carreira internacional na área das vacinas, após concluir o doutoramento na Universidade de York, em Toronto.

Passou pelo National Research Council of Canada e pela indústria farmacêutica nos Estados Unidos antes de ingressar na Universidade de Guelph.

O projeto, desenvolvido ao longo de mais de duas décadas em colaboração com instituições norte-americanas, baseia-se numa abordagem inovadora centrada em açúcares presentes na superfície das bactérias, ao contrário das vacinas tradicionais, que utilizam proteínas.

"As bactérias têm, na sua camada exterior, açúcares e proteínas. Nós identificámos as estruturas desses açúcares e transformámo-las em vacinas imunogénicas", detalhou.

O ensaio clínico de fase 1 decorreu entre 2022 e 2024 no Cincinnati Children"s Hospital Medical Center, envolvendo cerca de 60 adultos saudáveis.

Segundo o investigador, os resultados demonstraram um perfil de segurança favorável e uma resposta imunitária eficaz.

A "Campylobacter jejuni", frequentemente associada ao consumo de frango cru ou mal cozinhado, é considerada uma das principais causas de doenças diarreicas no mundo, podendo provocar complicações graves, incluindo a síndrome de Guillain-Barré.

Para Monteiro, o avanço representa também um contributo relevante para o posicionamento do Canadá na investigação científica global.

"O nosso trabalho mostra que há interesse nas nossas vacinas e que podem ter impacto na saúde global", afirmou.

O próximo passo será a realização de um ensaio clínico de fase 2, que deverá envolver um maior número de participantes e avaliar a eficácia da vacina na prevenção da doença.

Segundo o investigador, esta fase exigirá financiamento adicional e a participação de parceiros da indústria.

"Na fase 2 vamos testar se a vacina protege contra a infeção. É um marco importante no desenvolvimento", concluiu.

Monteiro foi distinguido como uma das 50 pessoas mais influentes na área das vacinas em 2014 e integrou, em 2024, o Conselho da Diáspora Portuguesa.