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Morreu Nicholas Brendon, ator de "Buffy" e "Mentes Criminosas"
21 mar, 2026 - 10:50 • Daniela Espírito Santo
Ator tinha 54 anos e terá morrido durante o sono.
Morreu este sábado o ator Nicholas Brendon, conhecido por interpretar papéis importantes em séries como "Buffy, A Caçadora de Vampiros" ou "Mentes Criminosas". Tinha 54 anos.
Na primeira série deu corpo a Xander Harris, uma das figuras mais importantes da série de culto dos anos 90, estrelada por Sarah Michelle Gellar. Já em "Criminal Minds" foi Kevin Lynch, papel que encarnou durante sete anos. Nas redes sociais alguns dos antigos colegas de elenco já reagiram.
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A informação do falecimento foi dada pela família do ator que, em comunicado enviado às redações norte-americanas e publicado nas redes sociais, indica que Brendon morreu "enquanto dormia, de causa naturais".
O ator tinha sofrido em 2023 um ataque cardíaco, altura em que lhe foi diagnosticado um problema congénito no coração, dificuldade que se juntou a um longo historial de problemas de saúde e de abuso de substâncias.
"Não é segredo que Nicholas enfrentou dificuldades no passado", admite a família, na mesma missiva. No entanto, o ator "estava a fazer tratamentos para controlar a sua condição e mostrava-se otimista para o futuro", é dito.
"A maioria das pessoas conhece-o pelo seu trabalho como ator mas, nos últimos anos, o Nicky descobriu a sua paixão pela pintura e pelas artes plásticas. Era apaixonado, sensível e tinha um impulso infinito para criar. Quem o conhecia verdadeiramente sabia que a arte era uma das expressões mais puras de quem ele era", acrescenta a família, que pede privacidade nesta altura de luto.
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