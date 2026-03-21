Regresso dos BTS transmitido em direto este sábado na Netflix

A internet está em alvoroço, este sábado: o concerto de regresso do grupo de K-Pop BTS está marcado para daqui a pouco e vai ser transmitido em direto para todo o planeta através da plataforma de streaming Netflix.

As autoridades da Coreia do Sul implementaram um esquema de segurança sem precedentes em preparação para este evento. É expectável mais de 250 mil pessoas no centro da capital e, de acordo com o diário “The Guardian”, o governo elevou o alerta de terrorismo e mobilizou um contingente de milhares de agentes para garantir a ordem pública.

O evento marca a primeira apresentação dos BTS como grupo completo desde outubro de 2022, após o cumprimento do serviço militar obrigatório.

O presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, enfatizou a prioridade da segurança durante uma reunião de gabinete esta semana.

“A questão é a segurança”, afirmou o presidente, instando o Ministério do Interior e os serviços de emergência a manterem vigilância máxima. O governo elevou o alerta de terrorismo para o segundo nível mais baixo (em uma escala de quatro) para áreas especificas de Seul até a meia-noite de sábado.