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Nelly Furtado entra no Canadian Music Hall of Fame

22 mar, 2026 - 22:24 • Lusa

Cantora canadiana, filha de imigrantes portugueses dos Açores, foi distinguida nos Juno Awards.

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A cantora Nelly Furtado foi oficialmente integrada no Canadian Music Hall of Fame durante a cerimónia dos Juno Awards, um dos mais prestigiados reconhecimentos da música no Canadá. A homenagem celebra a carreira internacional da artista e a sua contribuição para a promoção da música canadense em todo o mundo.

Nelly Furtado tornou-se conhecida globalmente com êxitos como I'm Like a Bird, Promiscuous e Say It Right, demonstrando uma capacidade única de combinar géneros como pop, R&B e influências latinas. Esta versatilidade ajudou-a a conquistar fãs em diversos continentes, consolidando uma carreira marcada tanto pelo sucesso comercial quanto pelo reconhecimento crítico.

Durante a cerimónia, Furtado expressou a sua gratidão pelo reconhecimento, sublinhando a importância da música como ferramenta de inspiração e ligação entre culturas. A artista destacou ainda o papel das novas gerações, incentivando jovens músicos a explorar diferentes estilos e a manter a autenticidade artística.

A inclusão no Hall of Fame junta Nelly Furtado a um grupo restrito de artistas que moldaram a história da música canadense, incluindo nomes como Leonard Cohen, Joni Mitchell e The Weeknd. O Canadian Music Hall of Fame pretende reconhecer talentos que tenham deixado uma marca duradoura na cultura musical do país e além-fronteiras.

Esta homenagem surge numa altura em que Nelly Furtado continua ativa, com projetos musicais e colaborações que reforçam o seu legado internacional, mostrando que a sua influência na música permanece sólida mesmo décadas após o início da sua carreira.

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