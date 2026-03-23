Deceção? Regresso dos BTS teve menos público do que o esperado

O regresso dos BTS aos palcos não chegou às expectativas altas da organização. Apesar de se estimar que cerca de 260 mil fãs iriam reunir-se em Seul, capital da Coreia do Sul, para assistir a um concerto gratuito que também servia de apresentação do novo disco "Arirang", a verdade é que apenas cerca de cem mil pessoas terão marcado presença.

A Hybe, produtora por trás da banda, aponta que 104 mil pessoas assistiram ao concerto, abaixo das previsões mais otimistas. E estes números podem, mesmo assim, não corresponder totalmente à verdade, já que a autarquia de Seul refere que apenas 48 mil pessoas estiveram no evento que marca o regresso do grupo de k-pop.

Os efeitos desta receção mais fria do público aos BTS já se fez sentir no mercado. As ações da Hybe caíram 15,5% esta segunda-feira, segundo a BBC.