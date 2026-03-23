- Noticiário das 13h
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Deceção? Regresso dos BTS teve menos público do que o esperado
23 mar, 2026 - 10:50 • João Malheiro
Números abaixo das expectativas fizeram as ações da produtora dos BTS caírem a pique esta segunda-feira.
O regresso dos BTS aos palcos não chegou às expectativas altas da organização. Apesar de se estimar que cerca de 260 mil fãs iriam reunir-se em Seul, capital da Coreia do Sul, para assistir a um concerto gratuito que também servia de apresentação do novo disco "Arirang", a verdade é que apenas cerca de cem mil pessoas terão marcado presença.
A Hybe, produtora por trás da banda, aponta que 104 mil pessoas assistiram ao concerto, abaixo das previsões mais otimistas. E estes números podem, mesmo assim, não corresponder totalmente à verdade, já que a autarquia de Seul refere que apenas 48 mil pessoas estiveram no evento que marca o regresso do grupo de k-pop.
Os efeitos desta receção mais fria do público aos BTS já se fez sentir no mercado. As ações da Hybe caíram 15,5% esta segunda-feira, segundo a BBC.
Uma queda dura, depois de uma tendência de subida nas últimas semanas, em antecipação do lançamento do quinto álbum da boy band.
Apesar de ser gratuito, o concerto de regresso do grupo de k-pop contou com fortes medidas de segurança, num dispositivo muito rigoroso montado pelas autoridades sul-coreanas, o que poderá ter tido impacto no número de espectadores. Por outro lado, havia razões para ficar em casa no sofá, já que a Netflix transmitiu ao vivo o espetáculo em cerca de 190 países, incluindo na Coreia do Sul.
Os BTS embarcam agora numa digressão mundial com 82 datas, que se prolongará pelos próximos dois anos. Portugal não tem, por agora, nenhum concerto da banda agendado.
O novo single "SWIM" foi filmado em parte no Museu da Marinha, em Portugal.
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