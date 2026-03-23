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Morreu Leonid Radvinsky, dono do OnlyFans
23 mar, 2026 - 13:13 • João Malheiro
Empresário morreu devido a um cancro aos 43 anos.
Morreu Leonid Radvinsky, o dono da plataforma OnlyFans, aos 43 anos, vítima de um cancro.
A morte do empreendedor ucraniano foi anunciada pela própria empresa, segundo refere a Forbes.
"Lamentamos profundamente a morte de Leo Radvinsky", refere um porta-voz do OnlyFans.
O empresário comprou a Fenix International Limited, a empresa dona da plataforma, em 2018 e era, atualmente, o seu diretor e o acionista maioritário.
Sob a sua alçada, o OnlyFans popularizou-se como uma plataforma de produção de conteúdos pagos, sobretudo de cariz sexual e pornográfico.
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