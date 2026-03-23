Reportagens sobre Cuidados Paliativos da Renascença distinguidas com prémios

Duas reportagens da Renascença sobre o tema dos cuidados paliativos foram distinguidas esta segunda-feira.

"Paliativos não são a arte dar a mãozinha, são ciência", da jornalista Isabel Pacheco, venceu o Prémio Reportagem na categoria rádio da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos (APCP), no valor de 500 euros.

Já a reportagem "Nós damos muitas altas - cuidados paliativos não se limitam a preparar a morte", do jornalista André Rodrigues, recebeu uma menção honrosa na mesma categoria.

Para lá da atribuição do júri, a reportagem "Paliativos não são a arte dar a mãozinha, são ciência" mereceu, ainda, um prémio votado pelos sócios e equipas de cuidados paliativos.

Em comunicado, a APCP diz que "o estímulo à profusão de peças jornalísticas que mostrem a realidade de pessoas com doença complexa, dos seus familiares e dos profissionais que atuam no âmbito dos Cuidados Paliativos, constitui um importante contributo para a desconstrução de alguns mitos que enevoam o entendimento sobre o que são estes cuidados e qual o seu lugar no SNS".

A cerimónia de entrega da 2ª edição do Prémio teve lugar este fim de semana, no Palácio da Bolsa no Porto.