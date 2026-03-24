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Cinema
Alberto João Jardim no papel de médico em filme sobre o vinho da Madeira
24 mar, 2026 - 07:43 • Lusa
Esta não é a primeira vez que Alberto João Jardim participa em filmes do realizador madeirense, tendo feito parte das produções "Feiticeiro da Calheta" e "Cartas de Fora".
O antigo presidente do Governo Regional da Madeira Alberto João Jardim participa no filme "Vinhas de um Povo", do realizador madeirense Luís Miguel Jardim.
O ex-governante vai interpretar o papel de um médico, refere o realizador em comunicado, salientando que, "para conferir o máximo realismo e requinte à narrativa histórica, a produção escolheu como cenário de gravação a emblemática suíte Winston Churchill, no hotel Belmond Reid"s Palace, no Funchal".
Esta produção de época de Luís Miguel Jardim "mergulha na cultura e na história do Vinho Madeira, um dos pilares da identidade da ilha", estando já em fase final de gravações.
Esta não é a primeira vez que Alberto João Jardim participa em filmes do realizador madeirense, tendo feito parte das produções "Feiticeiro da Calheta" e "Cartas de Fora".
Luís Miguel Jardim é um ex-advogado, que deixou a justiça para se dedicar à produção de filmes que retratam histórias e tradições do povo madeirense.
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