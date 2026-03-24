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Estreias, homenagens e entradas gratuitas. Sugestões para o Dia Mundial do Teatro
24 mar, 2026 - 21:30 • Catarina Magalhães
Celebra-se esta sexta-feira o Dia Mundial do Teatro com estreias de peças, entradas de gratuitas, visitas, conferências de imprensa e homenagens, como aos atores Lia Gama e Manuel Cavaco.
Preparem-se os figurinos e os cenários. Decorem-se os guiões, atenção às pancadas de Molière, telemóveis desligados e levantem-se as cortinas. Esta sexta-feira celebra-se o Dia Mundial do Teatro com várias iniciativas de Norte a Sul do país.
As portas vão abrir-se à cidade e o público pode contar com estreias de peças, entradas de gratuitas, visitas, conferências de imprensa e homenagens aos atores Lia Gama e Manuel Cavaco.
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Saiba aqui algumas das iniciativas planeadas para celebrar o Dia Mundial do Teatro:
Lisboa
- Teatro Nacional D. Maria II: Estreia de "Filodemo" com entrada gratuita nesta sexta-feira, sábado e domingo mediante levantamento de bilhete no próprio dia;
- Teatro São Luiz: Peças "As quatro mortes de Napoleão" e "Todos Pássaros" vão ter entrada livre e a exposição "A luz que ficou" também com entrada gratuita;
- Teatro da Trindade: "Broke mountain" e "A gaivota" são duas peças gratuitas para celebrar esta arte;
- Teatro Experimental de Cascais: Peça "O Quarto" e homenagem a Lia Gama e Manuel Cavaco nesta sexta-feira com bilhetes disponíveis nos locais habituais;
- Companhia Cegada: "A Orquestra na Baleia" e a atriz Maria Rueff a interpretar o romance "A Gorda" são duas estreias da companhia;
- Teatro Paulo Claro: "Os jugoslavos" e "A Valentina e a Valeria não estão mortas" são duas encenações que se vão puder assistir de forma gratuita;
- N'A Barraca Teatro: Assistir à "Farsa de Inês Pereira" para os mais jovens e "O príncipe de Spandau" para o público pode ser gratuito com a reserva antecipada dos lugares.
Viana do Castelo
- Teatro Municipal Sá de Miranda: "Comédia de enganos" vai estrear nesta sexta-feira, com bilhetes já disponíveis.
Braga
- Theatro Circo: Este espetáculo-desafio "Popular" também está em contagem decrescente, com bilhetes à venda.
Porto
- Teatro Nacional S. João do Porto: Peça "Falsas histórias verdadeiras: uma Pina colagem" vai ser de entrada gratuita e o teatro ainda vai celebrar a data com um baile de máscaras, um evento já esgotado.
Setúbal
- Teatro Municipal Joaquim Benite: "John Gabriel Borkman" vai ser um espetáculo gratuito e também vai ser lançado o 11.º volume da coleção "O sentido dos mestres: Uma literatura em chamas", de Alberto Conejero López;
- Teatro de Animação: "Alto Mar" é uma sátira que vai estrear na data e os bilhetes já estão disponíveis.
Évora
- Centro Dramático de Évora: "Teatro às Três Pancadas" vai ter sessão gratuita na Sala Principal do Teatro Garcia de Resende e apresenta "Os Bonecos de Santo Aleixo" no Fórum Cultural José Manuel Figueiredo;
- Coletivo Cultura Alentejo: Peça "The wonderful life of Silva" também vai ser inaugurada nesta celebração.
Faro
- A Companhia de Teatro do Algarve: "Oleanna" fecha este roteiro das iniciativas planeadas para o Dia Mundial do Teatro.
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