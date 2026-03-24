Festival Tremor arranca em São Miguel e mobiliza 55 artistas e coletivos

A 13.ª edição do festival Tremor arranca esta terça-feira na ilha de São Miguel, nos Açores, com a participação de 55 artistas e coletivos, incluindo 22 oriundos ou residentes no arquipélago.

De terça-feira a sábado, o festival apresenta “concertos, experiências performativas e iniciativas que promovem participação, sustentabilidade e inovação cultural”, adianta a organização.

A edição de 2026 do Tremor inclui várias residências artísticas, como a nova criação do coletivo Som Sim Zero (grupo que nasceu no festival e junta os ondamarela e a Associação de Surdos de São Miguel) com músicos de heavy metal dos Açores e a Orquestra Modular Açoriana, este ano sob coordenação de Water Damage.

A estreia de Ínsula, uma performance criada com pessoas residentes nos Açores no âmbito da proposta formativa do Ciclo, a residência da Escola de Música de Rabo de Peixe, com Itiberê Zwarg, e as propostas de criação para o Tremor Todo-o-Terreno, a cargo de Vera Morais e Curro Rodríguez, são outras iniciativas do programa.

Serão ainda inauguradas duas exposições, uma em parceria com o Centro Cultural da Caloura e outra, de Mariana Lopes, que resulta do trabalho de recolha de imagens que serviu de base à identidade visual do festival deste ano.

Na rádio comunitária ‘online’ Vaivém, serão emitidos programas ao vivo, durante o festival, um ‘showcase’ de artistas emergentes e a sessão de escuta coletiva “E temos o povo”, que viaja até ao dia 25 de Abril de 1974.

Este ano, passam ainda pelo Tremor Abdullah Miniawy, Amijas, Angine de Poitrine, Angry Blackmen, Arsenal Mikebe ft HHY, ASCA, aya, Buried by Lava, Betix, Candy Diaz, Cate Le Bon, CLUB C.C.C., Coletivo Plugg, DJ Travella, Engengroaldenga, Falcona e George Silver.

O cartaz integra também Heinali & Andriana-Yaroslava Saienko, Housepainters, João Freitas, Jup do Bairro, La Família Gitana, Maki, Maria Carolina, Matías Aguayo, Mix`Elle, MONCHMONCH, Neuza Furtado, NTK, Pedrinho Xalé, The Bug + Warrior Queen, Tomás Sampaio + Marta Tavares, Use Knife, Vaiapraia e Yerai Cortés.

Os passes gerais esgotaram em outubro de 2025, mas estão ainda disponíveis bilhetes semanais e de fim de semana, que dão acesso às atividades no Coliseu Micaelense e nas Portas do Mar.