Morreu o cantor italiano Gino Paoli, autor de “Sapore di sale”

Gino Paoli morreu em casa, em Génova, depois de um breve internamento numa clínica privada. O artista nasceu em Monfalcone, a 23 de setembro de 1934, mas vivia desde criança em Génova.

“Esta noite, Gino deixou-nos com serenidade, rodeado pelo afeto dos seus familiares”, refere a família Paoli, numa nota em que pede o máximo respeito pela privacidade neste momento, citada pela agência italiana ANSA.

O cantor e compositor italian o Gino Paoli, autor de temas como “Sapore di sale” e “Il cielo in una stanza” , morreu aos 91 anos, informou a família esta terça-feira.

Considerado uma das figuras mais influentes da música italiana do século XX, Paoli integrou a chamada escola de Génova, ao lado de nomes como Fabrizio De André e Luigi Tenco, que introduziram uma maior dimensão literária e emocional na canção popular italiana.

Ao longo de mais de seis décadas de carreira, manteve-se uma presença relevante na música italiana, com várias das suas composições a serem interpretadas por outros artistas, entre os quais Ornella Vanoni, com quem teve uma relação marcante.

Conhecido pela interpretação contida e pelas letras introspetivas, deixou temas como “Quattro amici” e “La gatta”, que se tornaram clássicos.

Em 1963, pouco depois de escrever “Sapore di sale”, protagonizou um episódio dramático ao tentar suicidar-se com um tiro no peito. Sobreviveu, tendo a bala permanecido alojada junto ao coração.

Numa entrevista em 2022 ao jornal Corriere della Sera, recordava esse momento: “Já não me estava a divertir. Como me diverti muito depois, ainda bem que correu mal.”