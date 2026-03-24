NASA suspende estação orbital para se concentrar em base lunar

O novo administrador da agência espacial norte-americana NASA, Jared Isaacman, anunciou esta terça-feira a suspensão do projeto Gateway, uma estação orbital lunar, para concentrar esforços no desenvolvimento de uma base na superfície da Lua.

"Suspendemos o projeto Gateway como estava pensado e vamos concentrar-nos em estabelecer a infraestrutura necessária para garantir uma presença sustentável na superfície lunar", disse num discurso na sede da NASA, em Washington, nos Estados Unidos da América (EUA), citado pela agência France-Presse.

O ambicioso plano para acelerar o regresso à Lua até 2028, realizar alunagens tripuladas a cada seis meses e construir uma base lunar permanente nos próximos sete anos foi avaliado em cerca de 17 mil milhões de euros, segundo a agência noticiosa espanhola EFE.

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Carlos García Galán, responsável do programa Base Lunar, afirmou que, na terceira fase do projeto, a base deverá ter três habitats e obter os seus próprios recursos da Lua, refere a EFE.

A agência norte-americana estabeleceu parcerias com várias organizações internacionais para o projeto, incluindo a Agência Espacial Europeia (ESA), que está a desenvolver módulos para o Gateway, e contará com contribuições de empresas privadas como a SpaceX e a Blue Origin.