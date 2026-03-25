Casa das Histórias inaugura duas exposições de Paula Rego

Duas exposições dedicadas à obra de Paula Rego, com destaque para uma centrada no estudo técnico e restauro da pintura "O Exilado", são inauguradas em 31 de março na Casa das Histórias, em Cascais, anunciou a organização.

Intitulada "O Exilado: da Criação à Conservação", a exposição apresenta, pela primeira vez, um projeto exclusivamente dedicado à análise material e à intervenção de conservação de uma obra de Paula Rego (1935-2022), tornando visível um processo habitualmente reservado aos bastidores museológicos.

No centro da mostra está "O Exilado (Um velho exilado sonhando a sua juventude)" (1962-63), pertencente à coleção da Câmara Municipal de Cascais, um dos primeiros exemplos das chamadas "pinturas-colagens", fase marcada pela experimentação técnica da artista que morreu aos 87 anos, em Londres.

A exposição permite acompanhar o percurso completo da obra, desde a sua criação até ao processo de restauro, através de imagens, documentação e explicações que detalham os métodos, decisões e critérios que orientam a preservação da pintura ao longo do tempo, indica a Casa das Histórias Paula Rego (CHPR), em comunicado.

A investigação foi conduzida pelas conservadoras restauradoras Laura Bacalhau e Sara Babo, envolvendo o Departamento de Conservação e Restauro da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e Sílvia Sequeira, do Laboratório José de Figueiredo, em articulação com a curadoria de Catarina Alfaro.

O estudo combinou observação direta, imagiologia com diferentes tipos de radiação, análises laboratoriais e pesquisa documental, permitindo identificar colagens ocultas, alterações compositivas e sobreposições de materiais, descreve.

Estes resultados "contribuíram para uma compreensão aprofundada do processo criativo da artista, ao mesmo tempo que revelaram os mecanismos de degradação que afetaram a obra ao longo de mais de seis décadas", acrescenta o museu.