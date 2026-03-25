Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 25 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Casa das Histórias inaugura duas exposições de Paula Rego

25 mar, 2026 - 12:56 • Lusa

Uma delas permite acompanhar o percurso completo da obra "O Exilado", desde a sua criação até ao processo de restauro. A abertura está marcada para dia 31 de março.

A+ / A-

Duas exposições dedicadas à obra de Paula Rego, com destaque para uma centrada no estudo técnico e restauro da pintura "O Exilado", são inauguradas em 31 de março na Casa das Histórias, em Cascais, anunciou a organização.

Intitulada "O Exilado: da Criação à Conservação", a exposição apresenta, pela primeira vez, um projeto exclusivamente dedicado à análise material e à intervenção de conservação de uma obra de Paula Rego (1935-2022), tornando visível um processo habitualmente reservado aos bastidores museológicos.

No centro da mostra está "O Exilado (Um velho exilado sonhando a sua juventude)" (1962-63), pertencente à coleção da Câmara Municipal de Cascais, um dos primeiros exemplos das chamadas "pinturas-colagens", fase marcada pela experimentação técnica da artista que morreu aos 87 anos, em Londres.

A exposição permite acompanhar o percurso completo da obra, desde a sua criação até ao processo de restauro, através de imagens, documentação e explicações que detalham os métodos, decisões e critérios que orientam a preservação da pintura ao longo do tempo, indica a Casa das Histórias Paula Rego (CHPR), em comunicado.

A investigação foi conduzida pelas conservadoras restauradoras Laura Bacalhau e Sara Babo, envolvendo o Departamento de Conservação e Restauro da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e Sílvia Sequeira, do Laboratório José de Figueiredo, em articulação com a curadoria de Catarina Alfaro.

O estudo combinou observação direta, imagiologia com diferentes tipos de radiação, análises laboratoriais e pesquisa documental, permitindo identificar colagens ocultas, alterações compositivas e sobreposições de materiais, descreve.

Estes resultados "contribuíram para uma compreensão aprofundada do processo criativo da artista, ao mesmo tempo que revelaram os mecanismos de degradação que afetaram a obra ao longo de mais de seis décadas", acrescenta o museu.

A intervenção de conservação centrou-se na estabilização da obra, incluindo "operações de limpeza, consolidação, adesão dos elementos e reintegração cromática pontual, seguindo princípios como a intervenção mínima, a compatibilidade e a reversibilidade".

Ao divulgar este processo, o objetivo da CHPR é propor uma reflexão sobre o papel do tempo, da técnica e da conservação na preservação das obras de arte, "aproximando o público do trabalho científico que sustenta a atividade museológica".

Em paralelo, a Casa das Histórias inaugura no mesmo dia a exposição "Paula Rego: Meninas Exemplares", também com curadoria de Catarina Alfaro, que explora a figura da menina-mulher, um dos temas recorrentes na obra da artista.

Inspirada no universo literário da Condessa de Ségur, a exposição parte da ideia de que a infância não corresponde a um espaço de inocência, mas a um território onde coexistem o bem e o mal, e onde as crianças exercem formas de poder.

O percurso reúne séries fundamentais da obra gráfica de Paula Rego, incluindo as litografias "O vestido cor de salmão" e "Comunhão", associadas a poemas de Adília Lopes, bem como trabalhos inspirados em obras literárias de Charlotte Brontë e Blake Morrison.

Numa exposição que evidencia também a "profunda influência da literatura" na obra da pintora, destacam-se ainda obras das séries "Jane Eyre" (2001–2002) e "Bruxas de Pendle" (1996), inspiradas respetivamente na obra de Charlotte Brontë e de Blake Morrison, que “exploram a complexidade, o sofrimento e a psicologia feminina: da sedução e do domínio à resistência e à afirmação da identidade”.

A exposição integra ainda a série "Mutilação Genital Feminina" (2009), um dos núcleos mais marcantes do percurso da artista, que denuncia práticas de violência de género e evidencia a dimensão política da sua obra, na qual abordou também os temas do aborto, depressão e alcoolismo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 25 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Cuba não está sozinha". Flotilha chega a Havana com 30 toneladas de ajuda

Ajuda humanitária

"Cuba não está sozinha". Flotilha chega a Havana com 30 toneladas de ajuda

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerra

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerr(...)

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos