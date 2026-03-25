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Filmes e Séries
HBO lança primeiro teaser da série "Harry Potter"
25 mar, 2026 - 22:00 • Catarina Magalhães
Primeira temporada de "Harry Potter" vai estrear-se no Natal, com oito episódios de fantasia.
A série da escola de feitiçaria Hogwarts está (quase) de regresso com o lançamento do primeiro teaser da série original de "Harry Potter".
A HBO Max anunciou ainda que a estreia da primeira temporada acontecerá no Natal deste ano, com oito episódios de fantasia.
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Intitulada com o mesmo nome do livro de estreia da saga, "A Pedra Filosofal" conta com a autora britânica J. K. Rowling como produtora executiva, numa série esperada para explorar ainda mais a narrativa.
A história que já vendeu mais de 600 milhões de cópias em todo o mundo ganha vida no centro de Londres, mas rapidamente Potter é encaminhado para o mundo da magia, tal como é conhecido.
É esperado que a produção de todas as temporadas termine daqui a 10 anos.
Sem mais detalhes, sabe-se, para já, que Dominic McLaughlin, Alastair Stout e Arabella Stanton são os novos protagonistas que interpretam Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger, respetivamente, nesta adaptação televisiva.
Tal como na versão cinematográfica, os jovens vão contracenar com um elenco veterano. John Lithgow será Albus Dumbledore, Janet McTeer interpretará Minerva McGonagall, Paapa Essiedu será Severus Snape e Nick Frost dará vida a Rubeus Hagrid.
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