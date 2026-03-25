Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 25 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Inteligência Artificial

OpenAI acaba com aplicação de vídeo e perde acordo multimilionário com a Disney

25 mar, 2026 - 09:10 • João Malheiro

A Disney tinha acordado pagar cerca de mil milhões de dólares para ceder o uso de algumas das suas personagens mais icónicas dentro do sistema do Sora.

A+ / A-

A OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT, decidiu encerrar o Sora, a sua plataforma de criação de vídeos gerados por Inteligência Artificial.

A marca não avança com justificações que levaram à decisão, mas admite que se tratam de "notícias dececionantes".

De acordo com o "The Hollywood Reporter", o fim do Sora implica também a quebra do acordo multimilionário entre a OpenAI e a Disney.

A Disney tinha acordado pagar cerca de mil milhões de dólares para ceder o uso de algumas das suas personagens mais icónicas dentro do sistema do Sora, para que utilizadores pudessem criar os seus próprios vídeos com esta propriedade intelectual.

No entanto, em comunicado, a Disney diz que pretende "continuar a trabalhar com empresas de Inteligência Artificial para ir ao encontro dos consumidores".

Lançado na segunda metade de 2025, o Sora causou polémica precisamente por permitir a criação fácil de conteúdo em vídeo que recriavam não só filmes e séries populares, mas também permitiam deepfakes de atores e outras celebridades.

Neste momento, a maior plataforma de criação de vídeo gerado por Inteligência Artificial é o Veo 3, que utiliza o sistema Gemini, da Google.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 25 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerra

Casa Comum

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerra

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda