OpenAI acaba com aplicação de vídeo e perde acordo multimilionário com a Disney

A OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT, decidiu encerrar o Sora, a sua plataforma de criação de vídeos gerados por Inteligência Artificial.

A marca não avança com justificações que levaram à decisão, mas admite que se tratam de "notícias dececionantes".

De acordo com o "The Hollywood Reporter", o fim do Sora implica também a quebra do acordo multimilionário entre a OpenAI e a Disney.

A Disney tinha acordado pagar cerca de mil milhões de dólares para ceder o uso de algumas das suas personagens mais icónicas dentro do sistema do Sora, para que utilizadores pudessem criar os seus próprios vídeos com esta propriedade intelectual.

No entanto, em comunicado, a Disney diz que pretende "continuar a trabalhar com empresas de Inteligência Artificial para ir ao encontro dos consumidores".

Lançado na segunda metade de 2025, o Sora causou polémica precisamente por permitir a criação fácil de conteúdo em vídeo que recriavam não só filmes e séries populares, mas também permitiam deepfakes de atores e outras celebridades.

Neste momento, a maior plataforma de criação de vídeo gerado por Inteligência Artificial é o Veo 3, que utiliza o sistema Gemini, da Google.