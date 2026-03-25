Universidade de Coimbra usa IA para reconhecer emoções na música

Uma equipa de investigadores do Centro de Informática e Sistemas da Universidade de Coimbra (CISUC), da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), está a desenvolver tecnologia de Inteligência Artificial capaz de identificar emoções na música, cruzando a análise do som com as letras das canções.

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O trabalho integra o projeto MERGE – Music Emotion Recognition: Next Generation, coordenado por Rui Pedro Paiva e financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, com um investimento de 196 mil euros.

Para o coordenador, citado em comunicado, “o projeto MERGE pretende dar um salto na investigação nesta área, combinando áudio e letra das músicas para criar sistemas capazes de classificar emoções automaticamente”, recorrendo a inteligência artificial, processamento de sinal áudio e linguagem natural.

Nova abordagem junta som e palavras

Uma das principais inovações do projeto é a abordagem bimodal, que integra diferentes tipos de dados para uma leitura mais completa da música. O sistema analisa ritmo, tonalidade, expressividade e percussão, ao mesmo tempo que interpreta o conteúdo das letras.

A equipa está também a desenvolver novas bases de dados públicas com música anotada emocionalmente, consideradas essenciais para melhorar a precisão destes sistemas.

“Mapa emocional” permite criar playlists personalizadas

Entre os resultados já alcançados está um protótipo de aplicação que posiciona cada música num “mapa emocional” com dois eixos: valência (emoções positivas ou negativas) e ativação (intensidade emocional).

Esta ferramenta poderá permitir aos utilizadores explorar música de acordo com o seu estado de espírito ou criar playlists personalizadas com base nas emoções que pretendem ouvir.

Além do avanço científico, o projeto pretende dar origem a uma aplicação autónoma e uma plataforma online, com potencial impacto em plataformas de streaming, bibliotecas digitais e novas formas de interação com a música.

O MERGE – Music Emotion Recognition: Next Generation envolve uma equipa multidisciplinar que cruza informática, ciência de dados, psicologia musical e inteligência artificial.

O projeto conta ainda com a participação de vários investigadores e estudantes, incluindo o doutorando Tiago Ribeiro e alunos de mestrado que colaboraram no desenvolvimento do trabalho científico.