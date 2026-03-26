Ator Will Smith interessado em gravar cenas de "Bad Boys" em Angola

O ator norte-americano Will Smith foi esta quinta-feira recebido, em Luanda, pelo Presidente angolano, João Lourenço, a quem manifestou a intenção de gravar cenas de ação para um filme da série "Bad Boys" em Angola.

"Estou feliz por estar aqui em Angola", disse Will Smith, acrescentando que abordou com o presidente angolano vários assuntos, entre os quais a possibilidade de gravar em Angola cenas da série "Bad Boys" em Angola, uma famosa saga de filmes de ação, tendo como estrelas Will Smith (Mike Lowrey) e Martin Lawrence (Marcus Burnett) como detetives de Miami.

"Pensei em gravar uma sequência de ação e perguntei-lhe se concordava em guiar um carro numa corrida contra mim numa das cenas, estamos a tentar coordenar isso", disse Will Smith aos jornalistas à saída da audiência.

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Desde quarta-feira em Angola, Will Smith integra uma delegação da E1 League, liderada pelo seu presidente, Alejandro Agag, para o anúncio da inclusão da prova de Luanda, o segundo país africano a ser incluído, no Campeonato Mundial de Barcos Elétricos E1.

Segundo o ator e produtor norte-americano, é a primeira vez que visita Angola, destacando a "boa energia" dos angolanos.