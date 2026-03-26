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Branko e Zeca Veloso são as novidades do Coala Festival em Cascais

26 mar, 2026 - 19:25 • Maria João Costa

A terceira edição do festival decorre a 30 e 31 de maio no Hipódromo Manuel Possolo. Além dos já anunciados Caetano Veloso, Bonga e Slow J, o evento conta com outros nomes. A curadoria é assinada pelo músico e escritor Kalaf Epalanga, com o criador do festival.

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O pai já estava no cartaz, agora vem também o filho. Zeca Veloso, o segundo filho de Caetano Veloso junta-se ao cartaz do Coala Festival que decorre em Cascais, no Hipódromo Manuel Possolo, nos dias 30 e 31 de maio.

O nome foi avançado esta quinta-feira, numa conferência de imprensa em que foi também confirmada a participação do músico português Branko, que irá atuar na terceira edição do festival com os brasileiros Tuyo.

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Em entrevista, Branko diz que será um concerto “super especial”. O músico dos Buraka Som Sistema destaca “a ideia de a língua portuguesa ter a sua própria dinâmica e alguma magia” e considera que o Coala Festival é um evento que “convoca toda essa cultura”.

“É muito especial conseguir trazer para aqui um espetáculo único, um grupo que eu adoro e com quem já colaborei várias vezes. Isto será um espetáculo em que a música que vai ser ouvida, parte dela, será mesmo única. Vai ser só mesmo nesse momento”, alerta.

Segundo Branko, a “música está a passar por uma fase desafiante” e dá como exemplos o que está acontecer com o uso da Inteligência Artificial e as redes sociais. “Uma pessoa já vê tanta coisa que acho que este tipo de desafios são, acima de tudo, uma forma de voltar a emocionar as audiências a verem uma coisa única e especial.”

Criado em São Paulo, no Brasil, o festival vai também trazer a Portugal Zeca Veloso. O músico brasileiro lançou em novembro o seu primeiro disco a solo. Nascido e criado numa família de músicos, o filho de Caetano Veloso vai assim participar no Coala, para o qual também o seu pai está anunciado como cabeça de cartaz no dia 30 de maio.

Bonga, o “gigante da música africana”

Já confirmados para o primeiro dia do Coala estão Bonga e o músico português Slow J, que atuaram num concerto conjunto. Em resposta à Renascença, o curador do festival, o músico Kalaf Epalanga, destaca este encontro “intergeracional”.

“Não é muito comum dividir palco, ter, por exemplo, Bonga e Slow J. Eles nunca se cruzaram, nunca tocaram no mesmo festival. Esse tipo de coisas é muito comum no Brasil e nós tentamos também trazer e expor aqui que é possível termos um público de Hip Hop a ouvir um nome gigante da música africana como o Bonga”.

Em entrevista à Renascença, o músico angolano diz que vai participar com “espírito de festa”. “Sobretudo numa altura destas em que há umas confusões tremendas, a gente com a música responde a muitas outras coisas necessárias à convivência”, aponta Bonga.

Questionado sobre se acha que a arte e a música, em particular, podem ter um papel em tempos de conflito, responde de forma assertiva: “de que maneira!”. “Mesmo que o texto da canção esteja a falar de coisas menos boas, há ritmo que dá uma consonância muito positiva e une as pessoas, que é o grande fundamento”, destaca o músico.

Kalaf: “Lisboa é um ponto de encontro”

O músico e escritor Kalaf Epalanga considera que Lisboa se tornou um “ponto de encontro”. Há uma “nova geração e novos produtores de música eletrónica” indica o curador, que com o sócio-fundador do festival, Gabriel Andrade, assina a programação.

“Lisboa tem-se tornado esse polo de produção de música eletrónica, mais independente, mais alternativa. Teremos nomes como Fabrícia, Maribel ou Maduka. A ideia é fazer essa ponte, não só com nomes consagrados, que estão no palco principal e que arrastam multidões, mas também mostrar que Lisboa é esse porto, onde há também uma cena de Baile-Funk muito forte que está a emergir”.

A tudo isto juntam-se “o Kuduro, o Afro-House e todas esses géneros musicais que são também o rosto da cidade de Lisboa”, refere Kalaf, que programou também um conjunto de DJs que irão animar o ambiente do Coala Festival.

Cartaz já anunciado

No dia 30 de maio – um sábado –, o Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, contará com Caetano Veloso e Bonga que atuará com o rapper Slow J. No dia 31, sobem ao palco Lulu Santos, João Gomes, Marina Sena e Ana Frango Elétrico.

Os bilhetes estão à venda na plataforma Fever em dois formatos: Passe Geral Relvado 2 dias (95€) e Passe VIP Tenda 2 dias (190€).

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Este é um festival que atrai não só público português como estrangeiro, “naturalmente tem uma predominância de brasileiros que moram na Europa”, refere Gabriel Andrade. O fundador do evento sublinha, no entanto, que entre o público estão “30 países” representados.

Por seu lado, Fernanda Pereira, da organização, indica que têm “uma projeção de aumento de público”. “Ser num fim de semana em que aqui é o começo de verão, tem muitos estrangeiros aqui. Eles veem que o festival vai acontecer e acabam vindo”, refere Gabriel Andrade.

Em resposta à Renascença, o autarca de Cascais, Nuno Piteira Lopes, destaca a atratividade do Parque Marechal Carmona onde se integra o Hipódromo Manuel Possolo, casa do Coala Festival. “Acho que é um espaço mágico”.

“Nós, em Cascais, queremos assumir-nos como a capital da qualidade de vida em Portugal, e por isso não é objetivo do Município de Cascais, ter os maiores espetáculos que existem em Portugal, mas de uma coisa temos a certeza, teremos aqui em Cascais os melhores espetáculos que se realizam em Portugal”, sublinha Piteira Lopes, que confessa que não quer perder o concerto de Caetano Veloso.

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