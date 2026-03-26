Carlão lança novo álbum de originais "Quinta-Essência 75/25"

Carlão edita na sexta-feira “Quinta-Essência 75/25”, álbum cuja sonoridade passa em revista mais de 30 anos de carreira feitos tanto a solo como em projetos como Algodão, Da Weasel, 5-30 e Os Dias de Raiva.

“Quinta-Essência 75/25”, o terceiro álbum que Carlos Nobre, o Pacman dos Da Weasel, grava enquanto Carlão, surgiu a partir de “vários projetos que acabaram por não ver a luz do dia, separados em EP”, contou, em entrevista à Lusa.

Músicas que foi criando e que, “por uma razão ou outra”, acabou por nunca editar. Em 2024, apercebendo-se que no ano seguinte entraria nos 50 anos, decidiu pegar nelas, “falar com malta que fez parte do percurso até aqui”, para juntar tudo e compor um disco “que cumpre um bocado essa função de reflexão ou retrospetiva”.

Os produtores que escolheu para construir o álbum são pessoas que o ajudaram a definir a sua identidade musical, “por muito diversa que ela seja”: João Nobre, o Jay dos Da Weasel e irmão de Carlão, Fred Ferreira, que fez parte de 5-30 e Os Dias de Raiva, Branko, “que foi muito importante nos últimos anos também”, e a dupla Stereossauro e DJ Ride, porque um dos EP que acabou por não sair era feito com os dois.

Num álbum que atravessa vários estilos, entre rap, ‘spoken word’, eletrónica, hardcore e ritmos de Cabo Verde, as 18 faixas que o compõem estão ligadas pela voz de Carlão, “e a escrita talvez, apesar de ser muito diferente [de umas faixas para as outras]”, que neste álbum é marcada pela reflexão, crítica social e introspeção.

No novo álbum, Carlão aproxima-se um pouco mais das suas raízes, cantando uma música em crioulo. “Muito timidamente eu vou-me aproximando de Cabo Verde. Tenho muito pudor, tenho alguma vergonha também no crioulo, mas vou”, partilhou.