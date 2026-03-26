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E a árvore do ano na Europa é...

26 mar, 2026 - 23:30 • Catarina Magalhães

Conhecido como o "ponto de encontro da saudade e dos abraços", o Cedro da igreja de Runa representou Portugal na competição e ficou em sexto-lugar.

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Há cerca de um ano a área foi requalificada e a comunidade "organizou uma celebração em honra" do carvalho, recebendo tipicamente elogios quando está coberto de neve. Foto: Tree Of The Year Europe
Há cerca de um ano a área foi requalificada e a comunidade "organizou uma celebração em honra" do carvalho, recebendo tipicamente elogios quando está coberto de neve. Foto: Tree Of The Year Europe
Há cerca de um ano a área foi requalificada e a comunidade "organizou uma celebração em honra" do carvalho, recebendo tipicamente elogios quando está coberto de neve. Foto: Tree Of The Year Europe
Há cerca de um ano a área foi requalificada e a comunidade "organizou uma celebração em honra" do carvalho, recebendo tipicamente elogios quando está coberto de neve. Foto: Tree Of The Year Europe

A raiar amarelo e com cerca de 400 anos, o carvalho de Laukiai, de uma aldeia da Lituânia, venceu a 15.ª edição do concurso "Árvore Europeu do Ano".

Portugal também entrou na competição este ano e o "Cedro da Igreja de Runa", em Torres Vedras, chegou à sexta posição.

"Plantado nos anos 1950 pelo Sr. Alfredo, o cedro da aldeia é parte essencial da história e identidade local", lê-se no comunicado, acrescentando que se "tornou no ponto de encontro da saudade e dos abraços de todos os Runenses".

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Popular entre os poucos habitantes da aldeia lituana de Rukai, "o carvalho permaneceu durante muito tempo quase esquecido" na vila.

No entanto, há cerca de um ano a área foi requalificada e a comunidade "organizou uma celebração em honra" do carvalho, recebendo tipicamente elogios quando está coberto de neve.

Em segundo lugar ficou a "Macieira eslovaca selvagem". Esta árvore é reconhecida pela sua resiliência a condições climatéricas adversas durante mais de 150 anos, "incluindo ventos fortes, tempestades de neves e ondas de calor".

"A partir de um local chamado Diel, observa silenciosamente a aldeia abaixo, testemunhando as suas alegrias, dificuldades e transformações ao longo do tempo."

Já a "árvore torta" da Polónia, erguida ao pé de uma ilha junto ao fosso de um antigo castelo, ficou em terceiro lugar.

O concurso contou com 200 mil votos para eleger a ano do ano na Europa, sem procurar "a árvore mais bonita, mas sim uma árvore com uma história".

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