E a árvore do ano na Europa é...

A raiar amarelo e com cerca de 400 anos, o carvalho de Laukiai, de uma aldeia da Lituânia, venceu a 15.ª edição do concurso "Árvore Europeu do Ano".

Portugal também entrou na competição este ano e o "Cedro da Igreja de Runa", em Torres Vedras, chegou à sexta posição.

"Plantado nos anos 1950 pelo Sr. Alfredo, o cedro da aldeia é parte essencial da história e identidade local", lê-se no comunicado, acrescentando que se "tornou no ponto de encontro da saudade e dos abraços de todos os Runenses".

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Popular entre os poucos habitantes da aldeia lituana de Rukai, "o carvalho permaneceu durante muito tempo quase esquecido" na vila.

No entanto, há cerca de um ano a área foi requalificada e a comunidade "organizou uma celebração em honra" do carvalho, recebendo tipicamente elogios quando está coberto de neve.