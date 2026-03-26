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Natureza
E a árvore do ano na Europa é...
26 mar, 2026 - 23:30 • Catarina Magalhães
Conhecido como o "ponto de encontro da saudade e dos abraços", o Cedro da igreja de Runa representou Portugal na competição e ficou em sexto-lugar.
A raiar amarelo e com cerca de 400 anos, o carvalho de Laukiai, de uma aldeia da Lituânia, venceu a 15.ª edição do concurso "Árvore Europeu do Ano".
Portugal também entrou na competição este ano e o "Cedro da Igreja de Runa", em Torres Vedras, chegou à sexta posição.
"Plantado nos anos 1950 pelo Sr. Alfredo, o cedro da aldeia é parte essencial da história e identidade local", lê-se no comunicado, acrescentando que se "tornou no ponto de encontro da saudade e dos abraços de todos os Runenses".
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Popular entre os poucos habitantes da aldeia lituana de Rukai, "o carvalho permaneceu durante muito tempo quase esquecido" na vila.
No entanto, há cerca de um ano a área foi requalificada e a comunidade "organizou uma celebração em honra" do carvalho, recebendo tipicamente elogios quando está coberto de neve.
Em segundo lugar ficou a "Macieira eslovaca selvagem". Esta árvore é reconhecida pela sua resiliência a condições climatéricas adversas durante mais de 150 anos, "incluindo ventos fortes, tempestades de neves e ondas de calor".
"A partir de um local chamado Diel, observa silenciosamente a aldeia abaixo, testemunhando as suas alegrias, dificuldades e transformações ao longo do tempo."
Já a "árvore torta" da Polónia, erguida ao pé de uma ilha junto ao fosso de um antigo castelo, ficou em terceiro lugar.
O concurso contou com 200 mil votos para eleger a ano do ano na Europa, sem procurar "a árvore mais bonita, mas sim uma árvore com uma história".
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