Filme "Banzo" lidera nomeados dos prémios Sophia e Rui Mendes é homenageado

O filme "Banzo", de Margarida Cardoso, lidera as nomeações aos prémios Sophia, numa edição que homenageará o ator Rui Mendes e que terá novos prémios para comédia e cinema ibero-americano, revelou esta quinta-feira a Academia Portuguesa de Cinema. Os nomeados da 15.ª edição dos Sophia, os prémios de cinema português, foram esta segunda-feira anunciados, com "Banzo" a somar 14 nomeações, em categorias como Melhor Filme, Realização, Argumento Original e Fotografia. A cerimónia deste ano dos Sophia está marcada para 15 de maio no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, onde o ator Rui Mendes, de 88 anos, receberá um prémio pelo conjunto da carreira, iniciada no teatro nos anos 1950, e que se estendeu ao cinema e à televisão. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Banzo", escrito e realizado por Margarida Cardoso, é uma ficção de época, passada em 1907 numa ilha tropical africana, que retrata a relação violenta entre colonos portugueses e negros em trabalho escravo. No filme, o ator Carloto Cotta interpreta um médico da metrópole enviado para a ilha, para curar um grupo de escravos negros que estão a morrer por causa de uma profunda tristeza.

A palavra "banzo" significa a "nostalgia dos escravizados", dos que foram forçados a sair de África para trabalhar em plantações no Brasil e se sentiam deslocados e com saudades de casa. No fundo, "uma nostalgia que era uma depressão", como explicou Margarida Cardoso em entrevista à Lusa em 2024. Nos Sophia, destaque ainda para a indicação de "Banzo" em três categorias de representação: Hoji Fortuna está nomeado para Melhor Ator Protagonista, enquanto Cirila Bossuet e Gonçalo Waddington concorrem como Atriz e Ator Coadjuvantes, respetivamente. De acordo com a Academia Portuguesa de Cinema, "Lavagante", um projeto iniciado por António-Pedro Vasconcelos e realizado por Mário Barroso, soma nove nomeações, enquanto "A Memória do Cheiro das Coisas", de António Ferreira, e "Sonhar com Leões", de Paolo Marinou-Blanco, têm oito nomeações cada. Para o Sophia de Melhor Filme estão nomeados "A Memória do Cheiro das Coisas", "Banzo", "O Riso e a Faca", de Pedro Pinho, e "On Falling", de Laura Carreira. Para Melhor Realização foram escolhidos António Ferreira, Margarida Cardoso, Laura Carreira e Denise Fernandes, pelo filme "Hanami".