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Filme de Pedro Cabeleira retrata vidas na encruzilhada do Entroncamento

26 mar, 2026 - 08:30 • Maria João Costa

"Entroncamento" tem estreia nacional esta quinta-feira, depois de já ter passado por vários festivais internacionais. A segunda longa-metragem do realizador Pedro Cabeleira tenta mostrar "aquilo de que não queremos falar do nosso país e de realidades mais duras".

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É conhecida como a cidade dos fenómenos, é também nome de estação de comboios e local onde se cruzam várias linhas ferroviárias. O “Entroncamento” é agora também nome de filme, da segunda longa-metragem do realizador Pedro Cabeleira que chega esta quinta-feira aos cinemas portugueses.

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Depois da estreia mundial no Festival de Cannes, o filme que arrecadou o prémio de Melhor Realização no Festival Caminhos do Cinema Português leva ao grande ecrã um retrato “daquilo de que não queremos falar do nosso país e de realidades mais duras”, diz Cabeleira ao Ensaio Geral, da Renascença.

O filme centra-se na história de Laura – interpretada por Ana Vilaça. Em fuga, esta jovem tenta reconstruir a sua vida no Entroncamento, um território periférico onde vive uma geração marcada pela falta de oportunidades.

“Sinto que é um filme que pode funcionar para um público mais geral que queira realmente perceber e conhecer o Entroncamento de outra maneira”, refere o cineasta, que retrata no filme a encruzilhada da dureza dessas vidas estagnadas a verem comboios passar, sem saírem do seu lugar.

A falta de oportunidades é transversal a uma realidade como a do Entroncamento e Pedro Cabeleira leva isso ao cinema. O realizador, que fala em “estigma” de zonas do interior do país, considera que o filme pode ajudar a “compreender um bocadinho melhor algumas coisas” de Portugal.

O “videoclipe” do Entroncamento

Ter nascido no Entroncamento deu “alguma segurança” a Pedro Cabeleira para a realização do filme. “Conhecer bem” a realidade da cidade ajudou na construção da história.

Mas a ideia para o filme surgiu de outra forma. Pedro Cabeleira recorda que, em 2015, recebeu um convite de um amigo “dos tempos de infância e adolescência para fazer um videoclipe no Entroncamento”.

Tratava-se de um vídeo para uma música rap. “Imaginar a história para o videoclipe, juntamente com ele e com outras pessoas do Entroncamento, fez-me ter vontade de criar lá uma história e uma ficção que fosse mais ou menos do mesmo tipo de universo”, diz o realizador, que a partir dessa altura dedicou “vários anos” à escrita do guião.

“A ideia foi mudando muito. Eu também fui ficando mais velho. Os personagens foram envelhecendo comigo, mas a génese da ideia partiu toda de um videoclipe”, lembra Pedro Cabeleira.

Questionado sobre a cidade onde diariamente passam milhares de passageiros sentados em comboios a cruzarem o país, Cabeleira fala de “violência”. “É um meio de transporte muito bruto, uma coisa pesada, de ferro que dá muito nas vistas e para quem nunca os usa, vê as outras pessoas sucessivamente a irem-se embora”, descreve o realizador, que assim aponta para a estagnação que as personagens do filme sentem.

Além de Ana Vilaça, o elenco conta com Cleo Diára, Rafael Morais, Tiago Costa, Sérgio Coragem, André Simões e Henrique Barbosa – que venceu um prémio revelação com este filme no Festival Caminhos do Cinema Português.

“Entroncamento” é uma produção de Abel Ribeiro Chaves, Vasco Esteves, Edyta Janczak-Hiriart, com distribuição da Urtiga.

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