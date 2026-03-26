"Filodemo" estreia no Dia Mundial do Teatro com três dias gratuitos

A peça "Filodemo" de Luís de Camões sobe ao palco na sexta-feira, Dia Mundial do Teatro, na Sala Estúdio Valentim de Barros, nos Jardins do Bombarda, em Lisboa. Com entrada gratuita nos dias 27, 28 e 29 de março, mediante levantamento de bilhete, “Filodemo”, escrita no século XVI, regressa ao palco no século XXI pela mão de Pedro Penim. O diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II quer mostrar um Camões “plural” e democrático.

“Camões é usado mais como monumento e, às vezes, até como definição de uma certa ideia de portugalidade, de mecanismo para avaliar a pureza da nacionalidade e da raça”, critica Penim, em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença. O encenador pretende com este espetáculo “resgatar” esta peça e torná-la “uma obra de pluralidade e de multirreferencialidade”.

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Na Sala Estúdio Valentim de Barros, nos Jardins do Bombarda, usada enquanto o D. Maria II continua em obras, vão estar em palco João Grosso e José Neves – atores do elenco residente –, e atores como Vítor Silva Costa no papel de Filodemo, Ana Tang, Bernardo de Lacerda, Guilherme Arabolaza, Mariana Magalhães, Stela, entre outros.

Esta comédia, que vai estar em cena até 18 de abril, em Lisboa, revela a “fonte de inventividade” e a “escrita genial de Camões”, indica Pedro Penim. “O teatro do Camões é muito pouco conhecido e este teatro já carrega muitas das marcas que são universalmente conhecidas como as marcas da sua genialidade, sobretudo na lírica e no poema épico”, destaca.

Peças como esta “foram escritas por Luís de Camões para serem representadas e não para serem só lidas”, lembra Penim, que lamenta que “estas peças têm andado um bocadinho arredadas da cena”. “Não há assim tanto interesse dos criadores em encenar estas peças”, diz o encenador, que considera essa uma “missão” que o D. Maria II abraça.