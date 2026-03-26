Nova liderança na ACE quer “ouvir o passado” e redefinir o futuro da escola artística

A ACE – Escola de Artes tem uma nova direção e promete um novo rumo para a instituição, após um período recente marcado por controvérsia. A equipa, eleita em Assembleia Geral a 12 de fevereiro, assume como prioridade restaurar a confiança na escola e reforçar o seu valor educativo.

“Ouvir o passado para podermos estabelecer um diálogo franco com o futuro” é o lema que orienta a nova liderança, composta por Inês Barbedo Maia, Lola Sousa e Liliana Moreira.

Crise recente levou à criação de comissão de transição

A eleição surge na sequência da demissão da anterior direção e de um período de instabilidade no arranque do ano letivo, marcado por denúncias graves que circularam na comunidade escolar.

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Perante esse cenário, um grupo de professores mobilizou-se para garantir o funcionamento da escola e criar uma solução de governação provisória. Dessa iniciativa nasceu uma Comissão de Transição, eleita a 29 de setembro de 2025, que teve como missão fazer um diagnóstico interno e preparar eleições.

O trabalho da comissão foi concluído no início de fevereiro de 2026 e os seus resultados apresentados à cooperativa.

A nova direção sublinha que as denúncias devem ser tratadas com responsabilidade. “As acusações de assédio são graves e devem ser tratadas com ponderação e pelas autoridades responsáveis, capazes de avaliar cada situação de forma justa e idónea”, afirmam, citadas em comunicado.

Uma inspeção da IGEC – Inspeção-Geral da Educação e Ciência concluiu, entretanto, que a escola reúne condições para retomar o funcionamento regular.