Simone de Oliveira recebe Medalha de Mérito Cultural no Dia Mundial do Teatro

Completou recentemente 88 anos. Simone de Oliveira vai receber sexta-feira, Dia Mundial do Teatro, a Medalha de Mérito Cultural das mãos do Governo. A cerimónia marcada para a Casa do Artista, em Lisboa, residência atual de Simone de Oliveira contará com a presença da ministra da Cultura, Juventude e Desporto.

Margarida Balseiro Lopes destaca, em comunicado, o reconhecimento da longa carreira de Simone de Oliveira. É uma “carreira artística ímpar que atravessou mais de seis décadas, somou vários êxitos e deixou uma marca profunda na memória coletiva de Portugal”, destaca o gabinete da ministra.

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A artista, que será sempre recordada como a voz da “Desfolhada Portuguesa” com que venceu o Festival RTP da Canção, em 1969, é, segundo Balseiro Lopes, uma “figura incontornável da cultura portuguesa”.

“A sua voz, presença e talento cativaram sucessivas gerações de portugueses, garantindo-lhe um lugar de destaque na história da música e do espetáculo em Portugal”, afirma a ministra que destaca o percurso multifacetado de Simone de Oliveira.

“A carreira de Simone de Oliveira é feita de emoção, intensidade e verdade. Soube interpretar como poucos: dar corpo às canções, dar voz às histórias e transformar o palco num espaço onde a arte se aproxima das pessoas. A sua obra é um legado vivo — continuará a inspirar artistas e públicos por muitos anos”, sublinha Margarida Balseiro Lopes.

Com a atribuição da Medalha de Mérito Cultural, o Governo quer homenagear a cantora, mas também a atriz e “a intérprete cujo percurso ultrapassa largamente a soma das suas canções, espetáculos ou personagens”.

Margarida Balseiro Lopes afirma que é celebrada “uma vida dedicada à música, ao teatro e às artes do espetáculo” e agradece “o contributo extraordinário que Simone de Oliveira ofereceu à cultura portuguesa”. A cerimónia está marcada para as 11h30.