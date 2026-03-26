Validados 118 novos planetas fora do sistema solar com inteligência artificial

Uma nova ferramenta de inteligência artificial ajudou uma equipa de astrónomos a validar 118 novos exoplanetas, ou seja, planetas fora do sistema solar, noticiou na quarta-feira o portal "Space".

"Conseguimos validar 118 novos planetas e mais de dois mil candidatos a planetas de alta qualidade, quase mil deles totalmente novos", disse a líder da pesquisa, Marina Lafarga Magro, investigadora na Universidade de Warwick, no Reino Unido, citada na notícia da EFE.

A nova ferramenta de inteligência artificial "Raven" analisa os dados do Satélite de Rastreio de Exoplanetas em Trânsito (sigla em inglês, TESS) da agência espacial norte-americana NASA.

De seguida, o sistema Raven determina se as variações na luz das estrelas (sinais) são causadas por planetas ou por outros fenómenos.

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Segundo a pesquisa, dos 118 planetas validados, 31 foram detetados recentemente, sendo que o sistema Raven consegue gerir todo o processo de deteção, ao contrário das ferramentas atuais, que se concentram apenas em partes específicas.

"Isto representa uma das amostras mais bem caracterizadas de planetas próximos e vai ajudar-nos a identificar os sistemas mais promissores para estudos futuros", disse Marina Lafarga Magro.