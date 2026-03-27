Música
Aos 83 anos, Paul McCartney anuncia novo álbum a solo: "The Boys of Dungeon Lane"
27 mar, 2026 - 21:14 • Catarina Magalhães
Agarrado à guitarra e com a voz rouca, Paul McCartney parece não perder o gosto de marcar gerações e, em particular, a música pop.
Aos 83 anos, o artista anunciou esta sexta-feira o seu 18º álbum a solo que regressa às canções de amor de antigamente.
Ao recordar as aventuras com George Harrison e John Lennon, "The Boys of Dungeon Lane" promete ser o seu álbum mais introspetivo até à data, escavando as memórias nunca partilhadas com os fãs quando vivia por Liverpool, no Reino Unido.
Aliás, "Dungeon Lane" é o nome da rua onde cresceu e criou memórias na infância e juventude.
Recuando aos tempos antes da fama com a banda The Beatles, este novo disco vai contar com 14 faixas, incluindo o single "Days We Left Behind" ("Os dias que deixamos para trás") divulgada na quinta-feira.
"Muitas vezes pergunto-me se estou a escrever apenas sobre o passado, mas depois penso: como posso escrever sobre outra coisa?", escreveu McCartney nas redes sociais.
Com mais de 60 anos de carreira e 25 milhões de discos vendidos, o ícone Paul McCartney reaparece depois de último projeto "McCartney III", publicado em 2020.
