Aos 83 anos, Paul McCartney anuncia novo álbum a solo: "The Boys of Dungeon Lane"

27 mar, 2026 - 21:14 • Catarina Magalhães

Recuando aos tempos antes da fama com a banda The Beatles, este novo disco vai contar com 14 faixas, incluindo a música "Days We Left Behind" divulgada na quinta-feira.

Agarrado à guitarra e com a voz rouca, Paul McCartney parece não perder o gosto de marcar gerações e, em particular, a música pop.

Aos 83 anos, o artista anunciou esta sexta-feira o seu 18º álbum a solo que regressa às canções de amor de antigamente.

Ao recordar as aventuras com George Harrison e John Lennon, "The Boys of Dungeon Lane" promete ser o seu álbum mais introspetivo até à data, escavando as memórias nunca partilhadas com os fãs quando vivia por Liverpool, no Reino Unido.

Aliás, "Dungeon Lane" é o nome da rua onde cresceu e criou memórias na infância e juventude.

Recuando aos tempos antes da fama com a banda The Beatles, este novo disco vai contar com 14 faixas, incluindo o single "Days We Left Behind" ("Os dias que deixamos para trás") divulgada na quinta-feira.

"Muitas vezes pergunto-me se estou a escrever apenas sobre o passado, mas depois penso: como posso escrever sobre outra coisa?", escreveu McCartney nas redes sociais.

Com mais de 60 anos de carreira e 25 milhões de discos vendidos, o ícone Paul McCartney reaparece depois de último projeto "McCartney III", publicado em 2020.

Vídeos em destaque

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

EUA

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

"Fiz asneira!" Colisão entre avião e carro de bombeiros provoca dois mortos no aeroporto de La Guardia

"Fiz asneira!" Colisão entre avião e carro de bombeiro(...)

Divulgadas imagens do cantor Justin Timberlake a ser detido depois de conduzir embriagado

Divulgadas imagens do cantor Justin Timberlake a ser d(...)

Embaixador Torres Pereira. Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensamento” de EUA e Israel

Embaixador Torres Pereira. Forçar mudança política no (...)

De que se queixam os Media?

De que se queixam os Media?