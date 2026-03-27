Cria de macaco-dourado nasce pela primeira vez fora do seu continente de origem

Uma cria de macaco-dourado nasceu pela primeira vez fora do seu continente de origem, a Ásia, anunciou na quinta-feira o Jardim Zoológico de Beauval, em França, onde ocorreu o nascimento. "Este nascimento é inédito no mundo: é o primeiro macaco-dourado a nascer num zoológico fora da Ásia", anunciou o Jardim Zoológico de Beauval, em comunicado. Apesar de a cria ter nascido no dia 11 de março, o jardim zoológico anunciou na quinta-feira o "nascimento histórico" do filhote que "está em excelente estado de saúde", segundo a nota. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A cria está sob a supervisão de especialistas em macacos-dourados do Zoológico de Xangai, na China. O Jardim Zoológico de Beauval referiu que os tratadores acompanharam de perto a gestação e no dia do nascimento, alguns "visitantes sortudos puderam presenciar o momento".

Em 2025, o Jardim Zoológico de Beauval recebeu três macacos-dourados (duas fêmeas e um macho), no âmbito de um projeto internacional de conservação e pesquisa em cooperação com a China. "Após a chegada de duas fêmeas de macaco-dourado (Jindou e Jinhua) e um macho (Jinbao) ao Zoológico de Beauval, eles se adaptaram rapidamente ao novo ambiente", referiu o jardim zoológico francês, indicando que a mãe do filhote é Jindou (que significa "semente dourada"). Os macacos acolhidos no Jardim Zoológico de Beauval foram os primeiros representantes da sua espécie (Rhinopithecus roxellana) a serem acolhidos fora da Ásia. Segundo a agência notícias EFE, esta espécie é considerada um tesouro nacional na China.