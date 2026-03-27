Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 27 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Natureza

Cria de macaco-dourado nasce pela primeira vez fora do seu continente de origem

27 mar, 2026 - 01:01 • Lusa

"Em excelente estado de saúde", esta espécie é considerada um tesouro nacional na China. Com 57 a 70 centímetros de comprimento, o macaco-dourado consegue suportar temperaturas extremamente baixas melhor do que qualquer outro primata vivo.

A+ / A-

Uma cria de macaco-dourado nasceu pela primeira vez fora do seu continente de origem, a Ásia, anunciou na quinta-feira o Jardim Zoológico de Beauval, em França, onde ocorreu o nascimento.

"Este nascimento é inédito no mundo: é o primeiro macaco-dourado a nascer num zoológico fora da Ásia", anunciou o Jardim Zoológico de Beauval, em comunicado.

Apesar de a cria ter nascido no dia 11 de março, o jardim zoológico anunciou na quinta-feira o "nascimento histórico" do filhote que "está em excelente estado de saúde", segundo a nota.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A cria está sob a supervisão de especialistas em macacos-dourados do Zoológico de Xangai, na China.

O Jardim Zoológico de Beauval referiu que os tratadores acompanharam de perto a gestação e no dia do nascimento, alguns "visitantes sortudos puderam presenciar o momento".

Em 2025, o Jardim Zoológico de Beauval recebeu três macacos-dourados (duas fêmeas e um macho), no âmbito de um projeto internacional de conservação e pesquisa em cooperação com a China.

"Após a chegada de duas fêmeas de macaco-dourado (Jindou e Jinhua) e um macho (Jinbao) ao Zoológico de Beauval, eles se adaptaram rapidamente ao novo ambiente", referiu o jardim zoológico francês, indicando que a mãe do filhote é Jindou (que significa "semente dourada").

Os macacos acolhidos no Jardim Zoológico de Beauval foram os primeiros representantes da sua espécie (Rhinopithecus roxellana) a serem acolhidos fora da Ásia.

Segundo a agência notícias EFE, esta espécie é considerada um tesouro nacional na China.

Punch. Macaco solitário que comoveu o mundo arranjou uma companheira

Punch. Macaco solitário que comoveu o mundo arranjou uma companheira

Imagens de Punch a abraçar um peluche correram mun(...)

De acordo com o site da organização ambiental New England Primate Conservancy (Reserva de Primatas da Nova Inglaterra, em português), o macaco-dourado, também conhecido como macaco-dourado-de-Sichuan, é um primata afro-euro-asiático nativo das regiões central e sudoeste da China.

O rosto do macaco-dourado é azul-claro e os pelos mudam de cor ao longo das estações do ano, segundo a organização.

"Os pelos têm uma cor castanha-acinzentada no verão. Com a chegada do frio, são trocados, revelando uma pelagem laranja brilhante com pelos mais grossos e longos, muito mais adequada para protegê-lo durante o inverno rigoroso", segundo a New England Primate Conservancy.

De acordo com a organização, o macaco-dourado, que tem entre 57 e 70 centímetros de comprimento, consegue suportar temperaturas extremamente baixas melhor do que qualquer outro primata vivo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 27 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

EUA

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

A velha Constituição, a nova Lusa e um Líbano em polvorosa

A velha Constituição, a nova Lusa e um Líbano em polvo(...)

Flotilha chega a Havana com toneladas de ajuda

Flotilha chega a Havana com toneladas de ajuda

Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”