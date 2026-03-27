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Natureza
Cria de macaco-dourado nasce pela primeira vez fora do seu continente de origem
27 mar, 2026 - 01:01 • Lusa
"Em excelente estado de saúde", esta espécie é considerada um tesouro nacional na China. Com 57 a 70 centímetros de comprimento, o macaco-dourado consegue suportar temperaturas extremamente baixas melhor do que qualquer outro primata vivo.
Uma cria de macaco-dourado nasceu pela primeira vez fora do seu continente de origem, a Ásia, anunciou na quinta-feira o Jardim Zoológico de Beauval, em França, onde ocorreu o nascimento.
"Este nascimento é inédito no mundo: é o primeiro macaco-dourado a nascer num zoológico fora da Ásia", anunciou o Jardim Zoológico de Beauval, em comunicado.
Apesar de a cria ter nascido no dia 11 de março, o jardim zoológico anunciou na quinta-feira o "nascimento histórico" do filhote que "está em excelente estado de saúde", segundo a nota.
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A cria está sob a supervisão de especialistas em macacos-dourados do Zoológico de Xangai, na China.
O Jardim Zoológico de Beauval referiu que os tratadores acompanharam de perto a gestação e no dia do nascimento, alguns "visitantes sortudos puderam presenciar o momento".
Em 2025, o Jardim Zoológico de Beauval recebeu três macacos-dourados (duas fêmeas e um macho), no âmbito de um projeto internacional de conservação e pesquisa em cooperação com a China.
"Após a chegada de duas fêmeas de macaco-dourado (Jindou e Jinhua) e um macho (Jinbao) ao Zoológico de Beauval, eles se adaptaram rapidamente ao novo ambiente", referiu o jardim zoológico francês, indicando que a mãe do filhote é Jindou (que significa "semente dourada").
Os macacos acolhidos no Jardim Zoológico de Beauval foram os primeiros representantes da sua espécie (Rhinopithecus roxellana) a serem acolhidos fora da Ásia.
Segundo a agência notícias EFE, esta espécie é considerada um tesouro nacional na China.
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De acordo com o site da organização ambiental New England Primate Conservancy (Reserva de Primatas da Nova Inglaterra, em português), o macaco-dourado, também conhecido como macaco-dourado-de-Sichuan, é um primata afro-euro-asiático nativo das regiões central e sudoeste da China.
O rosto do macaco-dourado é azul-claro e os pelos mudam de cor ao longo das estações do ano, segundo a organização.
"Os pelos têm uma cor castanha-acinzentada no verão. Com a chegada do frio, são trocados, revelando uma pelagem laranja brilhante com pelos mais grossos e longos, muito mais adequada para protegê-lo durante o inverno rigoroso", segundo a New England Primate Conservancy.
De acordo com a organização, o macaco-dourado, que tem entre 57 e 70 centímetros de comprimento, consegue suportar temperaturas extremamente baixas melhor do que qualquer outro primata vivo.
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