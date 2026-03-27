- Noticiário das 23h
- 27 mar, 2026
-
Jogos Santa Casa
Euromilhões: Português ganha terceiro prémio (e já saiu a chave do M1lhão)
27 mar, 2026 - 22:30 • Redação
Ninguém acertou no primeiro prémio e na próxima semana vai estar em jogo um jackpot estimado de 71 milhões de euros.
Um apostador com boletim registado em Portugal ganhou o terceiro prémio do Euromilhões desta sexta-feira, 27 de março de 2026.
O "sortudo" vai receber 27 mil euros, menos 20% em impostos.
O primeiro prémio, no valor de 63 milhões de euros, não registou nenhum sorteado.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O jackpot da próxima terça-feira, 31 de março de 2026, aumenta para 71 milhões.
A chave do concurso do Euromilhões desta sexta-feira é composta pelos números 4 - 10 - 43- 44 - 48 e pelas estrelas 2 e 4.
O M1lhão também foi sorteado esta sexta-feira. O código vencedor é o HHM 05795.
- Noticiário das 23h
- 27 mar, 2026
-