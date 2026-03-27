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Quatro satélites portugueses vão ser lançados na segunda-feira nos EUA

27 mar, 2026 - 23:57 • Lusa

"Constelação" Lusíada arranca com estes quatro satélites – Camões, Agustina, Pessoa e Saramago –, que serão enviados para órbita num foguetão da SpaceX.

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Quatro satélites portugueses vão ser lançados para o espaço na segunda-feira nos Estados Unidos da América (EUA), os primeiros de um conjunto de 12 dedicados às comunicações marítimas, anunciou esta sexta-feira a empresa LusoSpace.

"O foco é criar o 'waze dos oceanos', porque teremos acesso a uma rede de internet a funcionar no mar em qualquer ponto, em qualquer condição meteorológica, o que tornará mais seguras as viagens e as comunicações marítimas", avançou fonte da empresa à agência Lusa.

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Segundo a mesma fonte, a "constelação" Lusíada arranca com estes quatro satélites – Camões, Agustina, Pessoa e Saramago –, que serão enviados para órbita num foguetão da SpaceX, que será lançado na base de Vandenberg, na Califórnia.

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Adiantou ainda que este projeto privado conta com parcerias estratégicas com entidades governamentais e que o desenvolvimento e lançamento dos satélites representa um investimento de 15 milhões de euros, dos quais 10 milhões financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A LusoSpace financia cerca de 2,5 milhões de euros, com o restante montante a ser angariado junto de investidores privados.

Na manhã de segunda-feira, o lançamento dos satélites poderá ser acompanhado em Lisboa, num evento em tempo real que contará com a presença de entidades ligadas à área aeroespacial e à Defesa.

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