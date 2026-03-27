- Noticiário das 13h
- 27 mar, 2026
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Quer dormir na casa da Hannah Montana? Airbnb disponibiliza residência em Malibu
27 mar, 2026 - 12:50 • João Malheiro
A iniciativa surge no contexto da celebração dos 20 anos de uma das mais acarinhas séries pré-adolescentes do Disney Channel.
Para quem quer aproveitar "o melhor de dois mundos", a Airbnb disponibiliza estadia na casa em Malibu usada na série "Hannah Montana", da Disney.
A iniciativa surge no contexto da celebração dos 20 anos de uma das mais acarinhas séries pré-adolescentes do Disney Channel, que também foi emitida em Portugal, e lançou a carreira de Miley Cyrus.
A Airbnb convida qualquer hóspede a entrar no mundo de "Hannah Montana" "e descobrir o seu icónico guarda-roupa de sonho, proporcionando aos fãs a oportunidade de desfrutar do melhor de dois mundos".
"Os hóspedes terão a oportunidade de passar uma noite no mundo de Hannah, a poucos passos do oceano, e viver na primeira pessoa momentos que marcaram toda uma geração. No interior da casa, poderão explorar o seu lendário guarda-roupa, onde os cabides estão repletos de brilhantes looks de palco, tops de lantejoulas e acessórios arrojados", descreve.
Ao todo, estão disponíveis dez estadias de uma noite, entre 6 a 16 de abril, em Malibu, na Califórnia. É possível fazer reserva para quatro hóspedes por estadia.
Já é possível fazer reserva desde esta quinta-feira, através da página oficial da iniciativa.
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