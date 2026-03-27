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Quer dormir na casa da Hannah Montana? Airbnb disponibiliza residência em Malibu

27 mar, 2026 - 12:50 • João Malheiro

A iniciativa surge no contexto da celebração dos 20 anos de uma das mais acarinhas séries pré-adolescentes do Disney Channel.

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Para quem quer aproveitar "o melhor de dois mundos", a Airbnb disponibiliza estadia na casa em Malibu usada na série "Hannah Montana", da Disney.

A iniciativa surge no contexto da celebração dos 20 anos de uma das mais acarinhas séries pré-adolescentes do Disney Channel, que também foi emitida em Portugal, e lançou a carreira de Miley Cyrus.

A Airbnb convida qualquer hóspede a entrar no mundo de "Hannah Montana" "e descobrir o seu icónico guarda-roupa de sonho, proporcionando aos fãs a oportunidade de desfrutar do melhor de dois mundos".

Casa de "Hannah Montana", em Malibu, na Califórnia Foto: Airbnb
Casa de "Hannah Montana", em Malibu, na Califórnia Foto: Airbnb
Casa de "Hannah Montana", em Malibu, na Califórnia Foto: Airbnb
Casa de "Hannah Montana", em Malibu, na Califórnia Foto: Airbnb

"Os hóspedes terão a oportunidade de passar uma noite no mundo de Hannah, a poucos passos do oceano, e viver na primeira pessoa momentos que marcaram toda uma geração. No interior da casa, poderão explorar o seu lendário guarda-roupa, onde os cabides estão repletos de brilhantes looks de palco, tops de lantejoulas e acessórios arrojados", descreve.

Ao todo, estão disponíveis dez estadias de uma noite, entre 6 a 16 de abril, em Malibu, na Califórnia. É possível fazer reserva para quatro hóspedes por estadia.

Já é possível fazer reserva desde esta quinta-feira, através da página oficial da iniciativa.

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