Simone de Oliveira “Gostaria que a cultura tivesse um ministério só para ela. Espero viver até que isso aconteça”

Chegou sentada numa cadeira de rodas, mas foi de pé que leu o seu discurso “um bocadinho com o coração apertado”. Aos 88 anos, Simone de Oliveira recebeu do Governo, no Dia Mundial do Teatro, a Medalha de Mérito Cultural. A artista considera que “o país precisa de ter mais amor à arte, porque sem cultura não há democracia e sem arte não há civilização". Na Casa do Artista, em Lisboa, de medalha ao peito, com a fita com as cores da bandeira portuguesa Simone de Oliveira expressou um desejo, dirigido de forma frontal à ministra da Cultura, Juventude e Desporto sentada na primeira fila. Margarida Balseiro Lopes ouviu a atriz e cantora a dizer: “Gostaria que a cultura tivesse um ministério só para ela. Espero viver até que isso aconteça”. Perante um plateia com a presença de outros atores, como José Raposo que começou por dizer que Simone é a sua “ídola”, a artista recordou o seu percurso de seis décadas em palco. Da música, ao teatro, da televisão, ao cinema, Simone admitiu que esses anos de trabalho “não foram um longo rio tranquilo, mas um rio endiabrado”. Ela que confessou adorar viver, lembrou: “Nem sempre refleti o suficiente e não programei quase nada. Cantei até enrouquecer. Trabalhei como uma moura e não me cansei. As paixões não cansam. Animam-nos. O público também”.

Simone de Oliveira que fala em “sorte” recorda que na sua carreira contou com todos “os nomes de poetas, músicos, compositores e orquestradores que puseram o seu talento ao serviço” da sua voz. “Tive a sorte de ter colegas - estou a pensar agora na gente muito mais nova do que eu, que lançaram desafios, obrigando-me a sair do rame-rame e singrar marés nunca dantes navegadas. O meu mérito não é só o meu, é deles também”, referiu Simone de Oliveira. A voz da “Desfolhada Portuguesa” emocionou-se quando recordou o seu último marido, o artista Varela Silva, com quem gostaria de partilhar a medalha que hoje recebeu. Era “ator, encenador, animal de teatro, que se fosse vivo, estaria decerto aqui comigo, nesta Casa do Artista, um projeto que também ele apoiou desde as primeiras horas. Um projeto necessário e insuficiente. Há artistas velhos, doentes, pobres e sozinhos”, destacou.