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Realizador iraniano Ali Asgari vai estar em abril no Festival de Cinema da Maia

29 mar, 2026 - 23:36 • Lusa

O MaiaIFF abrirá a 29 de abril no Fórum da Maia com o mais recente filme de Ali Asgari, "Divine Comedy", uma comédia dramática sobre "um cineasta de 40 anos que nunca conseguiu exibir oficialmente os seus filmes no Irão devido à censura".

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O realizador iraniano Ali Asgari vai ser "o convidado central" do terceiro Festival Internacional de Cinema da Maia (MaiaIFF), que começa a 29 de abril, no distrito do Porto, revelou a organização.

"O grande destaque desta edição é a presença do realizador iraniano Ali Asgari, uma das vozes mais relevantes do cinema contemporâneo do seu país", destaca o festival.

O MaiaIFF abrirá a 29 de abril no Fórum da Maia com o mais recente filme de Ali Asgari, "Divine Comedy", uma comédia dramática sobre "um cineasta de 40 anos que nunca conseguiu exibir oficialmente os seus filmes no Irão devido à censura".

Quando "Divine Comedy" foi mostrado em 2025 no Festival de Cinema de Veneza, em Itália, Ali Asgari explicava, nas notas de intenções, que o espectador assiste "em primeira mão ao lento e penoso processo da censura" no Irão, através da história do protagonista, que foi preso e viu todos os seus filmes recusados pelo poder político.

Os realizadores "Bahram e Bahman Ark, que enfrentaram a censura, interpretam versões ficcionais de si próprios. A escolha deles para o elenco é uma declaração metatextual sobre os temas do filme", disse o autor.

Ali Asgari, nascido em Teerão em 1982, tem tido os seus filmes em alguns dos mais relevantes festivais de cinema, nomeadamente a curta-metragem "More than two hours" (2013) e a longa "Terrestrial Verses" (2023) em Cannes, e "Until Tomorrow" (2002) em Berlim.

O Festival Internacional de Cinema da Maia, com direção-geral do programador Gustavo dos Santos, vai decorrer de 29 de abril a 02 de maio no Fórum da Maia, com "quatro filmes convidados e 10 filmes em competição oficial", ainda por anunciar.

O júri integra Tiago Vieira da Silva, Tânia Dinis, Raf Vilar, Mariana Figueroa e Álvaro Gago.

Entre os convidados já revelados estão a atriz Carolina Amaral e o ator Pedro Giestas.

"O público poderá participar em "masterclasses", debates e sessões de perguntas e respostas, aproximando-se dos processos criativos e dos protagonistas da indústria", refere a organização.

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