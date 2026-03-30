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D. Maria II dá palco ao jornalismo. Projeto europeu discute combate à desinformação no teatro

30 mar, 2026 - 23:57 • Lusa

Projeto tem por objetivo "estabelecer relações entre o teatro e o jornalismo de investigação, transportando reportagens jornalísticas para o palco, com o objetivo de fortalecer a democracia, combater a desinformação e criar espaço para um diálogo crítico".

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O Teatro Nacional D. Maria II está integrado num projeto cofinanciado pela União Europeia destinado a estabelecer relações entre teatro e jornalismo de investigação, levando reportagens para o palco para fortalecer a democracia e combater a desinformação.

Em comunicado, o TNDM adiantou que o projeto TRUth on STage – Stories, Journalism, Theatre – TRUST, que associa mais "oito teatros europeus de referência" a jornalistas de investigação dos respetivos países, é cofinanciado pela União Europeia e decorrerá ao longo de três anos até 2028.

O projeto tem por objetivo "estabelecer relações entre o teatro e o jornalismo de investigação, transportando reportagens jornalísticas para o palco, com o objetivo de fortalecer a democracia, combater a desinformação e criar espaço para um diálogo crítico".

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A decorrer entre março de 2026 e junho de 2028, o TRUST quer "reafirmar o papel histórico do teatro como espaço de reflexão social e envolvimento cívico, numa altura em que a Europa enfrenta crises crescentes e um aumento do sentimento antidemocrático e da propagação de desinformação", acrescenta o Nacional D. Maria II.

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O projeto "foi fortemente inspirado no trabalho desenvolvido pelo Schauspiel Köln e pelo seu atual diretor artístico, Kay Voges, responsável pelo espetáculo "Geheimplan Gegen Deutschland" ("Plano secreto contra a Alemanha", em tradução livre), estreado em 2024, baseado numa grande reportagem do jornal "online" CORRECTIV, especializado em jornalismo de investigação e na verificação de dados ("fact-checking"), que expunha os planos para o país de figuras políticas da extrema-direita alemã, nomeadamente do partido Alternativa para a Alemanha (AfD) e de conhecidos grupos neonazis.

"Num tempo de desinformação e ruído, o projeto TRUST propõe o teatro como lugar de pensamento crítico, capaz de dar corpo e voz ao trabalho jornalístico, cruzando o gesto artístico com a urgência do presente", acrescenta o diretor artístico do TNDM, Pedro Penim, citado pelo comunicado.

Para a diretora executiva da European Theatre Convention (ETC), Heidi Wiley, "o teatro sempre ajudou as sociedades a lidar com a complexidade".

"Numa era de paisagens informativas fragmentadas, precisamos de contadores de histórias capazes de articular a urgência com clareza e precisão. A decisão da União Europeia de investir um milhão de euros no TRUST é um compromisso ousado para criar espaços comuns e específicos onde o público possa refletir, analisar e decidir em conjunto o que é melhor para o seu mundo", acrescenta.

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