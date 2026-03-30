D. Maria II dá palco ao jornalismo. Projeto europeu discute combate à desinformação no teatro

O Teatro Nacional D. Maria II está integrado num projeto cofinanciado pela União Europeia destinado a estabelecer relações entre teatro e jornalismo de investigação, levando reportagens para o palco para fortalecer a democracia e combater a desinformação.

Em comunicado, o TNDM adiantou que o projeto TRUth on STage – Stories, Journalism, Theatre – TRUST, que associa mais "oito teatros europeus de referência" a jornalistas de investigação dos respetivos países, é cofinanciado pela União Europeia e decorrerá ao longo de três anos até 2028.

O projeto tem por objetivo "estabelecer relações entre o teatro e o jornalismo de investigação, transportando reportagens jornalísticas para o palco, com o objetivo de fortalecer a democracia, combater a desinformação e criar espaço para um diálogo crítico".

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A decorrer entre março de 2026 e junho de 2028, o TRUST quer "reafirmar o papel histórico do teatro como espaço de reflexão social e envolvimento cívico, numa altura em que a Europa enfrenta crises crescentes e um aumento do sentimento antidemocrático e da propagação de desinformação", acrescenta o Nacional D. Maria II.