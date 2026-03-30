Portugal já lançou seis satélites para o espaço e quer criar o "Waze do mar"

É um dia importante para a astronomia portuguesa. Esta segunda-feira, Portugal colocou seis satélites no espaço.



Foram lançados às 12h02 a partir da Califórnia, nos Estados Unidos, por um foguetão da Space X, empresa liderada pelo excêntrico multimilionário Elon Musk. O Governo português fala num momento de viragem para o país.

"Não quisemos ser meros espectadores da história, quisemos ser autores", afirmou Manuel Castro Almeida, ministro da Economia e Coesão Territorial, no arranque da cerimónia no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, onde foi transmitido o lançamento em direto.

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Os seis satélites não vão servir todos para o mesmo. Quatro deles são da LusoSpace, uma empresa portuguesa, que quer dar fins comerciais à tecnologia.

Foram batizados com nomes de grandes escritores portugueses: Agustina, Camões, Pessoa e Saramago. "As palavras de Agustina Bessa-Luís voam", afirmou Mónica Baldaque, a filha da escritora portuguesa durante a cerimónia. O momento foi inspirador, uma combinação entre poesia e tecnologia.

Os satélites desta empresa pretendem melhorar as comunicações com os navios, e, em breve, criar um sistema de partilha de informações entre eles: o "Waze do Oceano".

Nervosismo indisfarçável

Antes do lançamento, as dezenas de pessoas tentavam conter as borboletas na barriga. O nervosismo era indisfarçável, o orgulho também. O risco existia, mas era baixo: 0,5% de probabilidades de lançamento. As odds eram boas, mas para quem dedicou muito ao projeto, qualquer meio porcento é muito.

O entusiasmo também lá estava: "É bom estar vivo neste dia", gritou uma pessoa da plateia. Os sorrisos, de alegria e ansiedade, invadiam o auditório. O relógio andava ao contrário: contagem descrescente.

Ao contrário da passagem de ano, no primeiro segundo o assunto ainda não está resolvido. Depois de levantar o foguetão Falcon 9, soltou-se um forte aplauso. Mas logo depois o nervosismo regressou. A saída da atmosfera significa que passam a imperar as leis da astrofísica, pode haver imprevistos. A separação dos satélites do foguetão também são momentos sensíveis.

O primeiro estágio chama-se: "I still love you", ou "ainda te amo" em português. Durou menos de 10 minutos. O segundo estágio implica a libertação dos satélites nas diferentes distâncias e demora perto de uma hora.