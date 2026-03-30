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"Valem milhões de euros": Pinturas de Matisse, Cézanne e Renoir roubadas em três minutos

30 mar, 2026 - 19:35 • Catarina Magalhães, com Lusa

Quatro homens arrombaram a porta de uma das coleções mais importantes de arte italiana. Os quadros continuam desaparecidos.

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Pinturas de Matisse, Cézanne e Renoir, avaliadas em milhões de euros, foram roubadas em três minutos em Itália.

Quatro homens encapuçados arrombaram a porta da coleção da Fundação Magnani Rocca, na cidade italiana de Mamiano di Traversetolo, durante a madrugada do fim do semana passado (ou seja, de dia 22 para 23 de março).

Porém, o incidente ocorrido na província de Parma só foi divulgado na imprensa italiana no domingo, como foi o caso do jornal "Corriere della Sera".

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Dentro da Villa Magnani durante pouco mais de três minutos, os ladrões foram impedidos de roubar mais obras do que "Os Peixes", de Renoir, "Odalisca num Terraço", de Matisse, e "Natureza Morta com Cerejas", de Cézanne, porque o alarme do museu irrompeu.

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O grupo autor do crime saltou por cima de uma cerca e os quadros estão desaparecidos.

Segundo as autoridades, as obras assaltadas "valem milhões de euros" e são das mais importantes coleções privadas de arte da Itália.

No total, as obras estão avaliadas num valor de nove milhões euros, noticiou a BBC.

A fundação conta também com obras de Goya, Ticiano, Dürer, De Chirico, Rubens, Van Dyck, Filippo Lippi, Carpaccio, Burri, De Pisis, Tiepolo, Canova, entre outros.

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