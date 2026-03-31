"A Paixão segundo São João" volta a marcar a Páscoa na Figueira da Foz e no Porto

A monumental “A Paixão segundo São João”, de Johann Sebastian Bach, volta a marcar a programação pascal com duas apresentações que cruzam tradição e inovação: esta terça-feira 31 de março, na Igreja de São Pedro, na Figueira da Foz, e amanhã, 1 de abril, na Casa da Música, no Porto.

Considerada uma das maiores obras do repertório sacro, a composição que expressa força emocional, centrada no sofrimento e na dor, mas também na esperança e redenção, mantém-se atual mais de três décadas depois.

A interpretação estará a cargo da Orquestra Barroca e do Coro da Casa da Música, sob direção do maestro francês Léo Warynski, com encenação de Antoine Gindt. O elenco inclui ainda solistas.

Um dos principais objetivos desta produção passa por aproximar o público da narrativa bíblica e das emoções inscritas na música.

“O que nós pretendemos é envolver mais o público no concerto e nas emoções que Bach escreve, além de trazer o público para o interior desta mesma história”, diz à Renascença o coordenador da Orquestra Barroca e do Coro da Casa da Música, André Quelhas.

Na Casa da Música, essa aproximação ganha uma dimensão cénica, com recurso a encenação e elementos visuais.

Já na Figueira da Foz, onde o concerto decorre em contexto litúrgico, a experiência será diferente, mas igualmente imersiva. Será numa igreja, mas André Quelhas destaca, no entanto que a apresentação em sala de concertos “dá-nos outras possibilidades de envolvimento do público”.

O mesmo conta com legendas, que permitirão ao público acompanhar o texto e a ação.