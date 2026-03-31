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Comédia espanhola vai até Lisboa desvendar mistérios no Disney+

31 mar, 2026 - 17:20 • Daniela Espírito Santo , João Malheiro , Inês Braga Sampaio

Depois de "Homicídios ao Domicílio" chega "Terças-Feiras de Morte", uma comédia ao estilo "whodunnit" com Lisboa como pano de fundo. O Watch Party esteve à conversa com Paulo Pires e Adriano Carvalho, dois dos atores portugueses que fazem parte do elenco da série espanhola.

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Com saudades de "Homicídios ao Domicílio"? O Disney+ não quer que falte nada aos fãs de comédia policial e vai lançar no final do mês um novo "whudunnit", em espanhol, mas muito português.

"Si es Martes, Es Asesinato" ("If It's Tuesday It's Murder" ou "Terças-feiras de Morte") conta a história de um grupo de turistas espanhóis que decide vir passar uma semana de férias a Lisboa.

E, enquanto este grupo muito peculiar tenta desvendar um homicídio em Lisboa, o Watch Party tentou perceber qual o papel das personagens portuguesas na trama, com a ajuda de dois dos atores principais desta primeira temporada. Afinal de contas, não é à toa que "Terças-feiras de Morte" que tem a capital portuguesa como pano de fundo, como conta à Renascença Paulo Pires, ator português que integra o elenco.

"É uma cidade super cinematográfica, cheia de luz, que permite um tipo de fotografia fantástico", defende o ator, que avança que a série é uma espécie de "Cluedo com humor". "As pessoas envolvidas nesta viagem, eles próprios vão para a frente com a investigação. E está muito bem escrito. Está muito bem feito", assegura.

Comédia espanhola com Paulo Pires e Adriano Carvalho vai até Lisboa desvendar mistérios no Disney+. Foto: DR
Comédia espanhola com Paulo Pires e Adriano Carvalho vai até Lisboa desvendar mistérios no Disney+. Foto: DR
Comédia espanhola com Paulo Pires e Adriano Carvalho vai até Lisboa desvendar mistérios no Disney+. Foto: DR
Comédia espanhola com Paulo Pires e Adriano Carvalho vai até Lisboa desvendar mistérios no Disney+. Foto: DR
Comédia espanhola com Paulo Pires e Adriano Carvalho vai até Lisboa desvendar mistérios no Disney+. Foto: DR
Comédia espanhola com Paulo Pires e Adriano Carvalho vai até Lisboa desvendar mistérios no Disney+. Foto: DR
Comédia espanhola com Paulo Pires e Adriano Carvalho vai até Lisboa desvendar mistérios no Disney+. Foto: DR
Comédia espanhola com Paulo Pires e Adriano Carvalho vai até Lisboa desvendar mistérios no Disney+. Foto: DR
Comédia espanhola com Paulo Pires e Adriano Carvalho vai até Lisboa desvendar mistérios no Disney+. Foto: DR
Comédia espanhola com Paulo Pires e Adriano Carvalho vai até Lisboa desvendar mistérios no Disney+. Foto: DR

Já o ator Adriano Carvalho, que também faz parte da série e assume o papel de inspetor, sublinha a importância de trabalhar numa produção internacional do Disney+ no nosso país.

"Foi um enorme prazer estar a fazer uma série deste alcance em Portugal. Lisboa é também protagonista e coloca este grupo de turistas [numa situação] em que todos são suspeitos", explica o ator, para quem este tipo de trabalhos é importante para desenvolver sinergias ibéricas. "Tem talentos portugueses e espanhóis, o que é a prova de que podemos desenvolver no futuro projetos em conjunto e ter esse alcance", acrescenta.

Os atores Adriano Carvalho e Paulo Pires são os convidados desta semana do Watch Party, o podcast de cinema e séries da Renascença.

A entrevista completa vai ficar disponível esta quinta-feira. Já a série "Terças-feiras de morte" já está disponível, a partir desta terça-feira, no Disney+.

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