Comédia espanhola vai até Lisboa desvendar mistérios no Disney+

Com saudades de "Homicídios ao Domicílio"? O Disney+ não quer que falte nada aos fãs de comédia policial e vai lançar no final do mês um novo "whudunnit", em espanhol, mas muito português.

"Si es Martes, Es Asesinato" ("If It's Tuesday It's Murder" ou "Terças-feiras de Morte") conta a história de um grupo de turistas espanhóis que decide vir passar uma semana de férias a Lisboa.

E, enquanto este grupo muito peculiar tenta desvendar um homicídio em Lisboa, o Watch Party tentou perceber qual o papel das personagens portuguesas na trama, com a ajuda de dois dos atores principais desta primeira temporada. Afinal de contas, não é à toa que "Terças-feiras de Morte" que tem a capital portuguesa como pano de fundo, como conta à Renascença Paulo Pires, ator português que integra o elenco.

"É uma cidade super cinematográfica, cheia de luz, que permite um tipo de fotografia fantástico", defende o ator, que avança que a série é uma espécie de "Cluedo com humor". "As pessoas envolvidas nesta viagem, eles próprios vão para a frente com a investigação. E está muito bem escrito. Está muito bem feito", assegura.