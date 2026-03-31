Estudo revela que conteúdos gerados por IA sobre conflitos aumentam medo e afastam turistas

Um novo estudo internacional conclui que conteúdos produzidos ou amplificados por Inteligência Artificial (IA) podem influenciar significativamente a perceção de risco, levando a um aumento da ansiedade e à diminuição da intenção de viajar — com impactos diretos no turismo em regiões afetadas por conflitos.

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A investigação, conduzida por uma equipa que inclui investigadores da Universidade de Coimbra, analisou de que forma imagens, vídeos e notícias gerados por IA constroem narrativas de insegurança, centrando-se no caso do Líbano no contexto do conflito em Gaza.

“A exposição a este tipo de media pode levar potenciais visitantes a sobrestimar os perigos associados ao destino, influenciando negativamente a decisão de viajar”, explica Cláudia Seabra. “O efeito é particularmente relevante em contextos de elevada incerteza, onde a informação circula rapidamente e nem sempre é devidamente verificada.”

Segundo a investigadora, a IA não se limita a reproduzir conteúdos existentes. “Pode também amplificar tendências sensacionalistas, contribuindo para uma perceção distorcida da realidade. Este fenómeno levanta questões importantes sobre a responsabilidade das plataformas digitais e a necessidade de mecanismos de regulação e literacia mediática”, afirma.

O estudo focou-se no Líbano por ser um país economicamente dependente do turismo e próximo de um cenário de guerra. “A redução do fluxo turístico afeta diretamente negócios locais, emprego e o desenvolvimento regional”, sublinha Cláudia Seabra.