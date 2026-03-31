Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 01 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Estudo revela que conteúdos gerados por IA sobre conflitos aumentam medo e afastam turistas

31 mar, 2026 - 11:51 • Olímpia Mairos

Investigação internacional conclui que a Inteligência Artificial amplifica perceções de risco, reduz a intenção de viajar e pode ter impactos diretos nas economias locais dependentes do turismo.

A+ / A-

Um novo estudo internacional conclui que conteúdos produzidos ou amplificados por Inteligência Artificial (IA) podem influenciar significativamente a perceção de risco, levando a um aumento da ansiedade e à diminuição da intenção de viajar — com impactos diretos no turismo em regiões afetadas por conflitos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A investigação, conduzida por uma equipa que inclui investigadores da Universidade de Coimbra, analisou de que forma imagens, vídeos e notícias gerados por IA constroem narrativas de insegurança, centrando-se no caso do Líbano no contexto do conflito em Gaza.

“A exposição a este tipo de media pode levar potenciais visitantes a sobrestimar os perigos associados ao destino, influenciando negativamente a decisão de viajar”, explica Cláudia Seabra. “O efeito é particularmente relevante em contextos de elevada incerteza, onde a informação circula rapidamente e nem sempre é devidamente verificada.”

Segundo a investigadora, a IA não se limita a reproduzir conteúdos existentes. “Pode também amplificar tendências sensacionalistas, contribuindo para uma perceção distorcida da realidade. Este fenómeno levanta questões importantes sobre a responsabilidade das plataformas digitais e a necessidade de mecanismos de regulação e literacia mediática”, afirma.

O estudo focou-se no Líbano por ser um país economicamente dependente do turismo e próximo de um cenário de guerra. “A redução do fluxo turístico afeta diretamente negócios locais, emprego e o desenvolvimento regional”, sublinha Cláudia Seabra.

Para chegar às conclusões, os investigadores recorreram a uma metodologia mista, combinando análise de conteúdos mediáticos com dados de 503 cidadãos libaneses.

Os resultados evidenciam diferenças claras entre conteúdos produzidos por IA e os dos meios tradicionais. “Os conteúdos gerados por IA, frequentemente disseminados nas redes sociais, podem replicar padrões sensacionalistas, descontextualizar acontecimentos ou criar cenários plausíveis, mas não verificados”, explica.

Esta distinção torna-se especialmente crítica em contextos de conflito. “A IA pode amplificar imagens e narrativas de violência de forma difusa e menos rigorosa, contribuindo para uma perceção de risco alargada a regiões não diretamente afetadas”, acrescenta.

De acordo com o estudo, a desinformação gerada por IA, incluindo imagens manipuladas, teve um impacto significativo ao amplificar o medo e dissuadir o turismo local no Líbano. Além disso, “a confiança nestes conteúdos, quando não acompanhada de consciencialização, está associada ao aumento da ansiedade e à redução da intenção de viajar”.

A investigadora defende, por isso, a adoção de estratégias de comunicação mais transparentes, baseadas em dados reais, e o reforço da literacia digital, para mitigar os efeitos negativos da desinformação amplificada por IA.

O estudo foi publicado na revista científica International Journal of Information Management.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 01 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Combustível mais barato estraga os motores?

Combustíveis

Combustível mais barato estraga os motores?

Indústria nacional de defesa "vai ter o melhor ano de sempre"

Indústria nacional de defesa "vai ter o melhor ano de (...)

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fa(...)

Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensamento” de EUA e Israel

Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensame(...)

De que se queixam os Media?

De que se queixam os Media?