- Noticiário das 3h
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Ilha com 22 mil habitantes recebe por engano 38 mil bananas
31 mar, 2026 - 12:50 • Redação
Uma falha no sistema de encomendas de um supermercado resultou na chegada de quase o dobro de bananas em relação ao número de habitantes do arquipélago. O mau tempo impediu a devolução da mercadoria.
Em Kirkwall, nas ilhas Orkney, na Escócia, um estabelecimento da cadeia de supermercados Tesco encomendou, por engano, cerca de 38 mil bananas, um número que supera largamente a população total das ilhas, estimada em cerca de 22 mil pessoas.
De acordo com a BBC, a falha ocorreu quando o supermercado em questão tentou encomendar 380kg de fruta. Devido a um lapso no processamento do pedido, o sistema registou antes a encomenda de 380 caixas de revenda. Uma vez que cada caixa contém aproximadamente 100 bananas, o excedente tornou-se rapidamente ingovernável.
Devido aos ventos fortes que se fizeram sentir no fim de semana, as ligações de barco foram canceladas, retendo as milhares de bananas na ilha e impossibilitando a devolução da mercadoria.
Perante a impossibilidade de escoar o produto comercialmente, a equipa local do supermercado lançou um apelo através das redes sociais para doar a fruta a grupos de infantários e escolas locais, clubes de futebol e organizações de solidariedade social. Num grupo local no Facebook, uma das funcionárias expõe a situação com humor.
"Temos montanhas de bananas... literalmente! Algum grupo da região gostaria de vir à loja buscar uma caixa gratuitamente? Passem no balcão de atendimento", disse, partilhando uma fotografia junto a caixas e caixas de fruta.
Em resposta, a comunidade partilhou nas redes sociais sugestões para lidar com o excedente, desde receitas para fazer bolo de banana até métodos de congelação para preservação a longo prazo.
O excedente está também a ser enviado para as ilhas mais remotas do arquipélago para garantir que a distribuição abrange todo o território.
Esta não é a primeira vez que aquela ilha regista um engano deste género, recorda a BBC. Há dois anos, outra pequena loja noutra ilha ainda mais pequena deste arquipélago queria encomendar 80 ovos de Páscoa e, por lapso, acabou a encomendar 720... bem mais do que o número de habitantes (500) disponível para os comer.
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