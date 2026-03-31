Ilha com 22 mil habitantes recebe por engano 38 mil bananas

Em Kirkwall, nas ilhas Orkney, na Escócia, um estabelecimento da cadeia de supermercados Tesco encomendou, por engano, cerca de 38 mil bananas, um número que supera largamente a população total das ilhas, estimada em cerca de 22 mil pessoas.

De acordo com a BBC, a falha ocorreu quando o supermercado em questão tentou encomendar 380kg de fruta. Devido a um lapso no processamento do pedido, o sistema registou antes a encomenda de 380 caixas de revenda. Uma vez que cada caixa contém aproximadamente 100 bananas, o excedente tornou-se rapidamente ingovernável.

Devido aos ventos fortes que se fizeram sentir no fim de semana, as ligações de barco foram canceladas, retendo as milhares de bananas na ilha e impossibilitando a devolução da mercadoria.

Perante a impossibilidade de escoar o produto comercialmente, a equipa local do supermercado lançou um apelo através das redes sociais para doar a fruta a grupos de infantários e escolas locais, clubes de futebol e organizações de solidariedade social. Num grupo local no Facebook, uma das funcionárias expõe a situação com humor. "Temos montanhas de bananas... literalmente! Algum grupo da região gostaria de vir à loja buscar uma caixa gratuitamente? Passem no balcão de atendimento", disse, partilhando uma fotografia junto a caixas e caixas de fruta.

Em resposta, a comunidade partilhou nas redes sociais sugestões para lidar com o excedente, desde receitas para fazer bolo de banana até métodos de congelação para preservação a longo prazo.