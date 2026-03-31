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Música
"Melhor presente de aniversário da minha vida": Céline Dion anuncia regresso aos palcos após doença rara
31 mar, 2026 - 01:27 • Catarina Magalhães
Depois de poderar pôr fim à carreira em 2022, Céline Dion confirma oficialmente o seu regresso aos palcos com dez datas exclusivas na cidade do amor.
Após estar seis anos longe das luzes da ribalta, Céline Dion confirmou oficialmente o seu regresso aos palcos há muito aguardado pelos fãs, depois de ser diagnosticada com uma doença rara.
Para celebrar o seu aniversário, a cantora e compositora canadiense anunciou na segunda-feira as datas da nova digressão "Courage Tour", com dez datas exclusivas na cidade do amor.
"Este ano, estou a receber o melhor presente de aniversário da minha vida. Terei a hipótese de vos ver, de atuar mais uma vez", disse nas redes sociais.
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Depois de criar um suspense com vários cartazes espalhados por Paris, a estrela de 58 anos regressa em grande no Paris La Défense Arena, o maior espaço interior de eventos da Europa com a capacidade para acolher 45 mil pessoas em simultâneo.
"Estou feliz, entusiasmada e um pouco nervosa obviamente, mas acima de tudo grata a todos vocês."
"The Power of Love" ou "My Heart Will Go On" são canções intemporais da artista que brilham desde os anos 1990 e vão voltar a ser cantadas a partir de 12 de setembro.
Em 2022, Céline foi diagnosticada com uma doença autoimune rara de foro neurológico – a Síndrome de Pessoa Rígida –, o que lhe provocou rigidez muscular e impediu-lhe de caminhar com facilidade ou sequer de cantar.
Este problema de saúde foi revelado pela própria nas redes sociais em 2022, afirmando, na altura, que poderia ter de pôr fim à carreira.
"Recentemente, fui diagnosticada com um distúrbio neurológico muito raro, que afeta uma pessoa num milhão", contou.
Para adquirir os bilhetes, o site da cantora já tem disponível um formulário para os fãs garantirem os seus bilhetes nesta quinta-feira, ainda no momento de pré-venda.
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