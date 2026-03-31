"Melhor presente de aniversário da minha vida": Céline Dion anuncia regresso aos palcos após doença rara

Após estar seis anos longe das luzes da ribalta, Céline Dion confirmou oficialmente o seu regresso aos palcos há muito aguardado pelos fãs, depois de ser diagnosticada com uma doença rara.

Para celebrar o seu aniversário, a cantora e compositora canadiense anunciou na segunda-feira as datas da nova digressão "Courage Tour", com dez datas exclusivas na cidade do amor.

"Este ano, estou a receber o melhor presente de aniversário da minha vida. Terei a hipótese de vos ver, de atuar mais uma vez", disse nas redes sociais.



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Depois de criar um suspense com vários cartazes espalhados por Paris, a estrela de 58 anos regressa em grande no Paris La Défense Arena, o maior espaço interior de eventos da Europa com a capacidade para acolher 45 mil pessoas em simultâneo.