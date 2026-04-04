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Totoloto: saiba se ganhou o jackpot deste sábado
04 abr, 2026 - 22:10 • Redação
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 7,9 milhões de euros.
A chave vencedora do sorteio do Totoloto deste sábado, 4 de abril de 2026, é composta pelos números 5 - 17 -24 - 37 - 42 + Número da Sorte 10.
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 7,9 milhões de euros.
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A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.
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