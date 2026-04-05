Cratera nunca antes vista: Astronautas da Artemis II viram "a Lua que não estamos habituados a ver"

A mais de metade do caminho até à Lua, os quatro astronautas da tripulação Artemis II fotografaram um lado do satélite natural da Terra nunca antes visto no quarto dia da missão. Este domingo, a nave espacial onde cientistas viajam superou a marca de dois terços da viagem antes do aguardado sobrevoo lunar. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De olhos postos na Lua, a nova imagem capturada pela tripulação captou a cratera Orientale – uma parte com 965 quilómetros de diâmetro –, uma visão inédita para os olhos humanos, já que é uma zona difícil de observar a partir da Terra. "Esta não a Lua que estamos habituados a ver", contou a astronauta Christina Koch, a única mulher a bordo da cápsula Orion.

"Nesta nova imagem da nossa tripulação, pode ver-se a bacia Orientale na orla direita do disco lunar", lê-se na publicação oficial da NASA. "Esta missão marca a primeira vez que toda a bacia foi vista a olho nu." Até ao momento, apenas robôs da agência espacial norte-americana tinham testemunhado esta região em órbita lunar. "É simplesmente enorme, extremamente complexa, e poderíamos ficar a olhar para ela durante horas", contou o astronauta Jeremy Hansen, de 50 anos – o primeiro canadiano a aventurar-se pela Lua –, em entrevista à estação televisiva NBC News.