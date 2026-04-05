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Europa e China lançam em abril missão para estudar região magnética à volta da Terra

05 abr, 2026 - 11:03 • Lusa

A missão conjunta, intitulada SMILE (Explorador da Relação entre o Vento Solar com a Magnetosfera-Ionosfera), vai estar equipada com quatro instrumentos para examinar a resposta da Terra à interação com o vento solar.

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A Agência Espacial Europeia (ESA) e a Academia Chinesa de Ciências vão lançar em 9 de abril uma missão espacial para examinar a forma como a região magnética à volta da Terra a protege da radiação solar e partículas perigosas.

A missão conjunta, intitulada SMILE (Explorador da Relação entre o Vento Solar com a Magnetosfera-Ionosfera), vai estar equipada com quatro instrumentos para examinar a resposta da Terra à interação com o vento solar.

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A missão vai ser lançada a bordo de um foguete a partir do Centro Espacial Europeu em Kourou, na Guiana Francesa, com o objetivo de colocar a nave espacial a 121 mil quilómetros acima do Polo Norte.

De acordo com a ESA, este projeto conjunto pretende compreender como é que a Terra se protege de partículas e radiações vindas do Sol, estudando a magnetosfera (região magnética em redor do planeta).

A investigação procura compreender tempestades solares e geomagnéticas, sendo a primeira vez que haverá imagens e vídeos do que acontece quando o vento solar choca com o campo magnético da Terra.

Segundo a ESA, a vida apenas existe tal como é conhecida hoje face a essa gigante bolha magnética que envolve o planeta, considerando esta missão um passo "fundamental" para se compreender o clima espacial.

O conhecimento em torno desta interação poderá ter um impacto real em atividades humanas, nomeadamente em sistemas de satélite.

A SMILE, que vai completar uma órbita à volta da Terra aproximadamente a cada dois dias, tentará responder a perguntas como o que acontece quando o vento solar encontra a magnetosfera da Terra, o que causa anomalias magnéticas no lado oculto do planeta e como é que as tempestades geomagnéticas mais perigosas podem ser previstas com maior antecedência.

Tempestades geomagnéticas são perturbações no campo magnético da Terra que duram entre algumas horas e alguns dias.

A SMILE será "essencial" para melhorar os modelos de previsão dessas tempestades assim como para proteger melhor infraestruturas tecnológicas, afirmou Rocío Guerra, coordenador da missão da ESA.

A missão será "essencial" para aprimorar os modelos de previsão dessas tempestades e para proteger melhor a infraestrutura tecnológica, afirmou Rocío Guerra, gerente da missão da ESA, numa apresentação.

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