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E a humanidade nunca esteve tão longe de casa. Artemis II quebra recorde
06 abr, 2026 - 18:35 • Fábio Monteiro
A cápsula Orion, da missão Artemis II, ultrapassou os 406 mil quilómetros de distância ao planeta Terra, superando a marca que a Apollo 13 detinha desde 1970.
A missão Artemis II, da NASA, escreveu esta segunda-feira uma página inédita na história da exploração espacial.
A cápsula Orion, com quatro astronautas a bordo, atingiu 406.800 quilómetros de distância à Terra, superando o recorde que a Apollo 13 estabelecera em abril de 1970, quando chegou a 400.171 quilómetros numa manobra de emergência após uma explosão a bordo.
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O recorde de distância foi ultrapassado pouco antes das 19h00 de Lisboa.
Antes de ultrapassar o recorde, a tripulação pediu à NASA para dar nome a crateras da Lua que conseguia ver. O comandante Wiseman pediu que uma delas fosse batizada com o nome de Carroll, a sua mulher, que morreu de cancro em 2020.
Outra cratera foi "batizada" como Integrity – o nome atribuído pelos astronautas à cápsula Orion. Wiseman descreveu o momento com emoção.
"Há alguns anos começámos esta jornada... e perdemos um ente querido, e há uma característica num lugar muito especial na Lua... em certas alturas do trânsito da Lua em torno da Terra vamos conseguir vê-la a partir da Terra", afirmou o comandante.
A bordo da Orion seguem o comandante Reid Wiseman, o piloto Victor Glover e a especialista de missão Christina Koch, todos da NASA, e Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadiana.
A missão partiu a 1 de abril do Centro Espacial Kennedy, na Florida, e o sobrevoo lunar decorreu ao longo de sete horas neste sexto dia de viagem.
A tripulação pronunciou-se sobre o marco, antes de prosseguir com as operações de sobrevoo e observação lunar.
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