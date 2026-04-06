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Eurodreams: 11 terceiros prémios saem em Portugal

06 abr, 2026 - 20:53 • Redação

Confira os números do sorteio desta segunda-feira do Eurodreams.

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A chave do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 6 de abril de 2026, é composta pelos números 1 - 2 - 8 - 14 - 28 - 33 e pelo Número de Sonho 3.

Um total de 11 apostadores com boletim registado em Portugal acertaram no terceiro prémio.

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Ninguém acertou no primeiro e no segundo prémio.

Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estavam 30 mil euros por mês, durante 30 anos. O segundo prémio vale 2 mil euros por mês, durante cinco anos.

Os sorteios realizam-se duas vezes por semana, à segunda-feira e à quinta-feira.

Os prémios atribuídos de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave do EuroDreams constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

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